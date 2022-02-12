شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتل تدخل رسميًا مجال تعدين العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة إنتل شريحة جديدة لتطبيقات البلوك تشين مثل تعدين بيتكوين وسك NFT للاستفادة من الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة، ويتم شحن شريحة ASIC في وقت لاحق من هذا العام، ومن بين العملاء الأوائل شركة بلوك، التي يقودها جاك دورسي والتي غيرت اسمها مؤخرًا من سكوير لتسليط الضوء على تركيزها المتزايد على البلوك تشين، كما يشمل عملاء إنتل شركات تعدين بيتكوين Griid Infrastructure وArgo Blockchain.

ووفقًا لما ذكره موقع "البوابة العربية لأخبار التقنية"، تعمل تقنية البلوك تشين بمثابة دفاتر الأستاذ العامة التي تحتفظ بسجلات المعاملات عبر شبكة من الحواسيب. وقد نمت في السنوات الأخيرة. وأثار صعودها أيضًا ضجة حول كلمات مثل Web 3 وNFT التي تروج للامركزية في التقنيات.

وقالت إنتل إن رقاقاتها عبارة عن مسرع موفر للطاقة مصمم لتسريع مهام البلوك تشين التي تتطلب كميات هائلة من طاقة الحوسبة وبالتالي تستهلك الكثير من الطاقة.

ولدى شركة تصميم الرقاقات إنفيديا، التي تستخدم بطاقاتها الرسومية على نطاق واسع لأنشطة التعدين، شريحة منفصلة مخصصة لتعدين Ethereum.

وكجزء من تعزيز وجودها في المجال، شكلت إنتل أيضًا قطاعًا جديدًا يسمى مجموعة الحوسبة المخصصة ضمن وحدة أعمال أنظمة الحوسبة المعجلة والرسومات.

ويركز الفريق على بناء منصات سيليكون مخصصة محسّنة لأعباء عمل العملاء. بما في ذلك البلوك تشين وغيرها من فرص الحوسبة الفائقة المتسارعة.

ويستخدم تعدين بيتكوين حواسيب مخصصة (أو منصات تشفير) لحل معادلات التشفير وتسجيل تلك البيانات في البلوك تشين.

ويعد التعدين في الأساس وسيلة لتجميع العملات المشفرة دون دفع ثمنها. ولكن يتطلب أجهزة متطورة مع وحدة معالجة رسومات قوية، التي يصبح الحصول عليها وتشغيلها مكلفًا.

كتب المدير العام لمجموعة أنظمة الحوسبة المعجلة والرسومات التابعة للشركة: تشارك إنتل وتعزز نظامًا إيكولوجيًا مفتوحًا وآمنًا لتقنية البلوك تشين وتساعد في تطوير هذه التكنولوجيا بطريقة مسؤولة ومستدامة.

وقال إن العملاء يبحثون عن أنظمة مستدامة وقابلة للتطوير. وشجع الشركة على التركيز على تحقيق الإمكانات الكاملة لتقنية البلوك تشين من خلال تطوير تقنيات الحوسبة الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة على نطاق واسع.

ويقدم مسرع البلوك تشين من إنتل أداء أفضل بأكثر من 1000 مرة لكل واط من وحدات معالجة الرسومات السائدة للتعدين المستندة إلى SHA-256.

بالإضافة إلى ذلك لن يكون للرقاقات الجديدة تأثير كبير في إمدادات منتجات إنتل الحالية. ويتم تنفيذ التصميم عبر قطعة صغيرة من السيليكون.

ويشارك المزيد والمزيد من شركات التكنولوجيا في تعدين العملات الرقمية مع نمو السوق وزيادة شعبيته. كما يتوقع الخبراء أن 90 في المئة من سكان العالم قد يتبنون العملات المشفرة في العقد المقبل.

ونما سوق العملات المشفرة في السنوات القليلة الماضية. ووصل من 1.44 مليار دولار في عام 2020 إلى 1.63 مليار دولار في عام 2021.