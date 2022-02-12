تكنولوجيا: دراسة: أبل تقود سوق السماعات اللاسلكية فى الولايات المتحدة

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لدراسة حديثة، يمتلك ما يقرب من 50 في المائة من المستهلكين الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع إما أجهزة AirPods من أبل أو منتجًا من تشكيلة أبل .Beats

وسألت الدراسة، التي أجرتها شركة Statista، حوالي 4220 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا في الولايات المتحدة عن سماعات الرأس التي يستخدمونها، ووجدت أن 34.4 في المائة من المستجيبين استخدموا أجهزة AirPods من أبل، وفقًا لتقارير Apple Insider.

ربما كان الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو حقيقة أن Beats by Dre، الذي أنتجته أبل أيضًا، كان ثاني أعلى حصة، وشكلت Beatsحوالي 15.3 في المائة من السوق، أما الأسهم المتبقية فهي Bose بنسبة 12.5 في المائة ، وسامسونج بنسبة 12.2 في المائة ، وجيه بي إل وسوني بنسبة 11.4 في المائة ، وسكل كاندي بنسبة 8.4 في المائة، وإل جي إلكترونيكس بنسبة 7.0 في المائة.

وتم إطلاق AirPods في عام 2016 ، وكانت أول غزوة لشركة أبل في سماعات الأذن اللاسلكية، ومنذ ذلك الحين، قامت أبل بتوسيع التشكيلة لتشمل أجهزة AirPods Pro المتطورة وسماعات AirPods Max التي توضع فوق الأذن، وفي عام 2020، سيطرت أجهزة AirPods و Beatsمن أبل على سوق الأجهزة الصوتية القابلة للارتداء.

وقال التقرير إن الشركة شحنت ما يقدر بـ 108.9 مليون جهاز AirPods و Beatsعلى مدار العام.