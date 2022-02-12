خبر سار لمستخدمى Microsoft Teams… هكذا يمكنك توفير بطارية اللاب توب

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أصبح استخدام Microsoft Teams حكرا على معظم الطلاب والعمال خاصة مع انتشار فيروس كورونا الذي ألزم الكثير بالعمل من المنازل أو التعلم عن بعد.

ومن هنا، كشفت شركة مايكروسوفت أن تطبيق Microsoft Teams سيتهلك على أجهزة اللاب توب الخاص بك الآن طاقة أقل بنسبة 50٪ أثناء اجتماعات الفريق كثيفة الاستهلاك للطاقة مع أكثر من 10 مستخدمين ، حسبما زعمت Microsoft في منشور مدونة.

وتقول مايكروسوفت إنها راجعت عدة عوامل في Teams، والتي تسببت في استنزاف البطارية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة مثل التقاط المحتوى والتشفير والعرض أثناء مكالمة فيديو ثم عملت على تحسين الكاميرا لتقليل الطلب على وحدة المعالجة المركزية وتحسين التكوينات، “تقليل تعقيد الكود عن طريق التعرض التلقائي وتوازن البياض التلقائي والتعرجات التلقائية “، الأمر الذي انتهى بسحب طاقة أقل.

وبالنسبة إلى عرض الفيديو، والذي قد يتضمن مقاطع فيديو واردة بدقة مختلفة ، يقول عملاق التكنولوجيا إنه يجمع التدفقات ويؤلفها في مقطع فيديو واحد، مما ساعده على دمج العمليات في عرض الفيديو و “التقليل بشكل كبير” من متطلبات الطاقة لكل جهاز في اجتماع.

ووفقًا لـ Microsoft ، سيؤدي تقديم التحسينات ، التي تستهدف مكونات الشاشة الفردية ، إلى استخدام التطبيق لقدرة أقل أثناء مشاركة الفيديو والتطبيق. خططت الشركة أيضًا لمزيد من تحسينات مشاركة الشاشة في عام 2022.

وقد أضافت Microsoft في منشور المدونة: “بالنظر إلى المستقبل ، سنواصل العمل عن كثب مع موردي شرائح وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات لضمان تحسين الجيل التالي من السيليكون لمؤتمرات الفيديو عبر Teams”.