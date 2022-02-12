شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شكوى جديدة ضد جوجل من ناشرين أوروبيين.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجهت جوجل شكوى جديدة ضد الاحتكار من قبل مجلس الناشرين الأوروبيين بشأن أعمال الإعلانات الرقمية الخاصة بها، مما قد يعزز تحقيق رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي Margrethe Vestager في هذه القضية.

وحققت Google التابعة لشركة Alphabet Inc أرباحًا بقيمة 147 مليار دولار من الإعلانات عبر الإنترنت في عام 2020 ، أي أكثر من أي شركة أخرى في العالم ، حيث تمثل الإعلانات، بما في ذلك البحث و YouTube و Gmail ، الجزء الأكبر من إجمالي مبيعاتها وأرباحها.

وجاء حوالي 16 ٪ من إيراداتها من أعمال العرض أو الشبكة الخاصة بالشركة، حيث تستخدم شركات الوسائط الأخرى تقنية Google لبيع الإعلانات على مواقعها على الويب وتطبيقاتها.

وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا في يونيو حول ما إذا كانت جوجل تفضل خدمات تكنولوجيا الإعلان على الشبكة الإعلانية الخاصة بها على حساب المنافسين والمعلنين والناشرين عبر الإنترنت.

ورفعت الهيئة التجارية للناشرين، التي تضم أعضاؤها أكسل سبرينغر، ونيوز يو كيه ، وكوندي ناست ، وبونييه نيوز والمحرر برينسا إيبيريكا ، شكواها إلى المفوضية الأوروبية ، زاعمة أن Google لديها سيطرة خانقة على ناشري الصحافة.

وقال كريستيان فان ثيلو رئيس مجلس إدارة EPC في بيان: "لقد حان الوقت لأن تفرض المفوضية الأوروبية إجراءات على شركة Google من شأنها أن تغير بالفعل ، وليس مجرد تحدي ، سلوكها".

وقال: "لقد حققت Google سيطرة شاملة على سلسلة قيمة تكنولوجيا الإعلانات ، حيث تتمتع بحصص سوقية تصل إلى 90-100٪ في قطاعات سلسلة تكنولوجيا الإعلانات".

أطلقت شركة Vestager ، التي فرضت على Google أكثر من 8 مليارات يورو (9.2 مليار دولار) في السنوات الأخيرة بسبب ممارساتها المناهضة للمنافسة في ثلاث حالات، التحقيق في أعمال الإعلانات الرقمية لشركة Google.

وقالت جوجل إن الناشرين يستفيدون من خدماتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

قال متحدث باسم Google: "عندما يختار الناشرون استخدام خدماتنا الإعلانية ، فإنهم يحتفظون بمعظم الإيرادات وكل عام ندفع مليارات الدولارات مباشرةً إلى شركاء النشر في شبكتنا الإعلانية".