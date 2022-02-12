شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه.. إحياء جهاز Blackberry 5G الخاص بشركة Startup لم يعد موجودًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت موقع theverge التقنى، أنه تم تأجيل خطط إحياء علامة Blackberry التجارية بجهاز Android 5G جديد مزود بلوحة المفاتيح، وفقًا لتقارير من AndroidPolice وCrackBerry.

وتم الإعلان عن التطوير على الجهاز فى عام 2020 من قبل شركة OnwardMobility الناشئة فى تكساس، بعد أن قامت بترخيص اسم العلامة التجارية من Blackberry، وأشيع أن الجهاز يستخدم تصميمًا مشابهًا لجهاز Blackberry Priv لعام 2015 - والذى كان يحتوى على لوحة مفاتيح فعلية يمكن الكشف عنها من خلال شريحة من شاشته مع تاريخ إصدار مخطط له لبعض الوقت في عام 2021.

ومن الواضح أن هذا لم يحدث، ولكن كانت هناك علامات على الحياة في وقت سابق من هذا العام عندما نشرت OnwardMobility منشورًا على المدونة بعنوان خلافًا للاعتقاد الشائع ، فعلى الرغم من أن الشركة اعترفت بأنها" واجهت تأخيرات مختلفة منعتنا من الشحن فى عام 2021، إلا أنها قالت إنها تأمل فى تقديم تحديث عن هاتفها الذكى 5G فائق الأمان للمؤسسات "قريبًا ، بعد شهر من إعلان الشركة أنها لا تزال على قيد الحياة .

والآن يبدو أن الوضع قد تغير بشكل جذرى، وأفادت CrackBerry أن "مصادر متعددة" قد أكدت للنشر أن "OnwardMobility وحلم هاتف لوحة مفاتيح BlackBerry 5G قد مات." ويضيف AndroidPolice أن ترخيص OnwardMobility لاستخدام علامة Blackberry التجارية قد تم إلغاؤه مؤخرًا وأن الرئيس التنفيذي لشركة BlackBerry John Chen كان مترددًا في استخدام اسم العلامة التجارية على هاتف ذكي آخر، ومن غير المرجح أن تساعد مشاكل سلسلة التوريد المستمرة فى الصناعة.

ولم ترد OnwardMobility على الفور على طلب The Verge للتعليق، ويشير موقع AndroidPolice إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت الشركة ستعمل على إطلاق هاتف ذكي لا يحمل علامة Blackberry أم ستوقف التداول تمامًا، ولكن على وجه الخصوص لم يذكر تحديثه من الشهر الماضي اسم Blackberry.

وخرجت Blackberry نفسها من قطاع الهواتف الذكية الاستهلاكية في عام 2016 للتركيز على منتجات وخدمات الأمن السيبراني للمؤسسات ، وتوقفت المنتجات التي تشغل برمجياتها الخاصة عن العمل في وقت سابق من هذا العام، وتم ترخيص اسم العلامة التجارية لمصنعى الهواتف الذكية مثل TCL وOptiemus Infracom على مر السنين، على الرغم من أن كل من هذه الشركات ابتعدت فى النهاية عن العلامة التجارية.