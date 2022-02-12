شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تغير Apple Pencil الخاص بك ومتى تحتاج لذلك والان مع تفاصيل الخبر
كيف تعرف متى يجب تغيير رأس Apple Pencil
يبدو خشن
يكون رأس Apple Pencil الجديد سلسًا تمامًا، ولكن أثناء الرسم أو الكتابة باستخدامه، حتى لو لم تضغط بشدة، فسوف يتآكل.
iPad لن يستجيب له
هل تجد نفسك بحاجة إلى الضغط على شاشة iPad عدة مرات قبل أن تحصل على رد، فإذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل وجود مشكلة في رأس القلم الرصاص.
استخدام Apple Pencil لفترة طويلة دون استبدال الرأس
ليس هناك مقدار محدد من الوقت يستغرقه نفاد Apple Pencil، فإذا كنت بالكاد تستخدم قلمك الرصاص، فقد يستمر لسنوات؛ أما إذا كنت من عشاق Procreate الذي يرسم كل يوم، فقد لا يصل إلى ستة أشهر، ولكن بشكل عام، يجب على مستخدم Apple Pencil العادي استبدال الرأس مرة واحدة على الأقل كل عامين.
كيفية تغيير رأس Apple Pencil
يمكنك شراء رأس Apple Pencil جديد من مجموعة متنوعة من المواقع عبر الإنترنت، حيث تبيع أبل حزمة من أربع قطع من البدائل، وهي متوافقة مع كلا الإصدارين من Pencil.
كما أنه لخلع طرف Apple Pencil الحالي، اضغط عليه بين إصبعين ولفه عكس اتجاه عقارب الساعة لفكه، ويجب أن يحدث ذلك في غضون ثوان، وبمجرد إيقاف تشغيله، ضع رأس القلم الجديد على السن المعدني وقم بلفه في اتجاه عقارب الساعة حتى يصبح مشدودًا، وبمجرد أن يتوقف عن الدوران بسهولة، يمكنك تركه.