شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تغير Apple Pencil الخاص بك ومتى تحتاج لذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخصص أبل حلول عندما يتآكل Apple Pencil الخاص بك، فمن السهل جدًا تبديله، ولكن كيف يمكنك معرفة الوقت المناسب لهذه الخطوة، فيما يلي ثلاث علامات منبهة تشير إلى أنك بحاجة إلى تغيير Apple Pencil، بالإضافة إلى دليل سريع حول كيفية القيام بذلك، وفقًا لما ذكره موقع "business insider".



كيف تعرف متى يجب تغيير رأس Apple Pencil كيف تعرف متى يجب تغيير رأس Apple Pencil يبدو خشن

يكون رأس Apple Pencil الجديد سلسًا تمامًا، ولكن أثناء الرسم أو الكتابة باستخدامه، حتى لو لم تضغط بشدة، فسوف يتآكل.

إذا كان رأس قلم Apple الخاص بك يحتوي على حواف خشنة وحادة أو شكل غير منتظم، أو يمكنك رؤية المعدن بالداخل، فربما حان الوقت للاستبدال، لأنك إذا واصلت استخدام القلم الرصاص أثناء وجوده في هذه الحالة ، فستخاطر بخدش شاشة iPad.

iPad لن يستجيب له

هل تجد نفسك بحاجة إلى الضغط على شاشة iPad عدة مرات قبل أن تحصل على رد، فإذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل وجود مشكلة في رأس القلم الرصاص.

استخدام Apple Pencil لفترة طويلة دون استبدال الرأس

ليس هناك مقدار محدد من الوقت يستغرقه نفاد Apple Pencil، فإذا كنت بالكاد تستخدم قلمك الرصاص، فقد يستمر لسنوات؛ أما إذا كنت من عشاق Procreate الذي يرسم كل يوم، فقد لا يصل إلى ستة أشهر، ولكن بشكل عام، يجب على مستخدم Apple Pencil العادي استبدال الرأس مرة واحدة على الأقل كل عامين.



كيفية تغيير رأس Apple Pencil كيفية تغيير رأس Apple Pencil يمكنك شراء رأس Apple Pencil جديد من مجموعة متنوعة من المواقع عبر الإنترنت، حيث تبيع أبل حزمة من أربع قطع من البدائل، وهي متوافقة مع كلا الإصدارين من Pencil.

كما أنه لخلع طرف Apple Pencil الحالي، اضغط عليه بين إصبعين ولفه عكس اتجاه عقارب الساعة لفكه، ويجب أن يحدث ذلك في غضون ثوان، وبمجرد إيقاف تشغيله، ضع رأس القلم الجديد على السن المعدني وقم بلفه في اتجاه عقارب الساعة حتى يصبح مشدودًا، وبمجرد أن يتوقف عن الدوران بسهولة، يمكنك تركه.