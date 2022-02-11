شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة مكافحة الاحتكار الروسية تدين جوجل وتتهمها بانتهاك القوانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية (FAS) إن شركة Alphabet's Google انتهكت قانون مكافحة الاحتكار المتعلق بتعليق وحظر الحسابات على YouTube، حيث أفادت وكالة أنباء تاس بأن جوجل تنتظر قرار FAS الكامل لمراجعته.

ولم ترد جوجل على الفور على طلب رويترز للتعليق.

على جانب آخر قالت شركة مقارنات الأسعار PriceRunner السويدية، إنها رفعت دعوى قضائية على شركة جوجل المملوكة لشركة Alphabet مقابل 2.1 مليار يورو (2.40 مليار دولار) في محكمة ستوكهولم، قائلة إن الشركة انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار من خلال التلاعب بنتائج البحث لصالح خدمات التسوق المقارنة الخاصة بها.

وقالت شركة PriceRunner إن الدعوى القضائية التي رفعتها تهدف إلى جعل جوجل تدفع تعويضات عن الأرباح التي خسرتها في المملكة المتحدة منذ عام 2008، وكذلك في السويد والدنمارك منذ 2013.

ووافقت شركة الاستثمار Creades في نوفمبر على بيع PriceRunner لشركة المدفوعات السويدية Klarna مقابل 1.06 مليار كرونة سويدية.