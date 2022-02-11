عطل مفاجئ يضرب «تويتر» حول العالم

الشارقة - اميمة ياسر -

ضرب عطل مفاجئ موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء الجمعة.

وذكرت وسائل إعلامية أن عدد كبير من المستخديمن أبلغوا بعدم تمكنهم من إرسال التغريدات، أو الاطلاع على آخر الأخبار على حساباتهم.

وأضافت الوسائل الإعلامية أنه عند محاولة إرسال تغريدة عبر الموقع، سواء على تطبيق الموبايل أو باستخدام الحاسوب، تظهر رسالة اعتذار باللون الأحمر تفيد بعدم إمكانية استكمال الإجراء حالياً.

وأشارت إلى أن مستخدمون اشتكوا من أن التطبيق يقوم بإجراء تسجيل الخروج من الحساب تلقائياً.

وأكدت الوسائل الإعلامية أن العطل استمر لعدة دقائق، قبل أن يعود الموقع للعمل مجدداً.

وشارك العديد من المستخدمين حول العالم تجربتهم من خلال التغريد على وسم #twitterdown، حيث حفلت التغريدات بصور لشاشات الهواتف خلال فترة التعطل.

ولم تعلق شركة تويتر بعد على هذا العطل، أو تكشف أسباب حدوثه.