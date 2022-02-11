بالأسعار| مواصفات خرافية لسلسلة هواتف سامسونج الرائدة Galaxy S22 بعد الإعلان عنها

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت شركة سامسونج، مؤخرا، عن سلسلة هواتفها الأحدث Galaxy S22 من الفئة الرائدة والتي تأتي بأفضل أندرويد للعام الحالي 2022.

وضمت السلسلة الأشهر عالميا، 3 هواتف، وهم Galaxy S22، وGalaxy S22 Plus، وGalaxy S22 Ultra.

وتتميز الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي إس بتحسين في وظائف الكاميرا ومعالج أسرع.

وستنافس سلسة إس 22 بشكل مباشر مع هاتف آيفون 13، الذي أطلقته أبل في سبتمبر أيلول الماضي.

وقالت سامسونج إن كاميرا هواتف إس 22 تقدم صورا أكثر وضوحا في الإضاءة المنخفضة ولقطات ليلية أوضح، بالإضافة إلى تحديد تلقائي يمكنه تحديد ما يصل إلى عشرة أشخاص، مما يضمن وجودهم جميعا في الصورة بوضوح، وذلك في مسعى لجذب المستهلكين المهتمين بجودة الفيديو والصور.

ويأتي أغلى إصدار، وهو إس 22 ألترا، مزودا بقلم، وهذا أحد مميزات جلاكسي نوت ذو الشاشة الكبيرة من سامسونج والذي يعتقد العديد من المعجبين والمحللين أنه متوقف حاليا.

مواصفات وسعر سامسونج Galaxy S22

يأتي هاتف Galaxy S22، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.1 بوصة أكثر، مع معدل تحديث متغير 120 هرتز فى الثانية، وكاميرا خلفية ثلاثية، حيث تأتي العدسة الرئيسية بمستشعر سامسونج GN5، بدقة 50 ميجابكسل، مع عدسة واسعة جدا بدقة 12 ميجابكسل، مع معالج Exynos 2200 أو Snapdragon 8 Gen 1 حسب الدولة.

ويحتوى هاتف Galaxy S22 على بطارية بقوة 3700 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط، ويعمل بواجهة المستخدم OneUI 4.1، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12 ، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت.

السعر:

ويبدأ سعر هاتف Galaxy S22، من 849 يورو أي ما يعادل 15 ألف و200 جنيه مصري لأصغر نسخة أما النسخة الأكبر فتأتى بسعر 899 يورو أي ما يعادل 16 ألف و100 جنيه مصري.

مواصفات وسعر Galaxy S22 Plus

وجاء Galaxy S22 Plus على شاشة كبيرة من نوع Dynamic AMOLED 2x يبلغ قياسها 6.6 بوصة، مع معدل تحديث متغير 120 هرتز، وحماية + Gorilla Glass Victus ، وكاميرا خلفية ثلاثية، حيث تأتي العدسة الرئيسية بمستشعر سامسونج GN5، بدقة 50 ميجابكسل، مع عدسة واسعة جدا بدقة 12 ميجابكسل، مع تصنيف IP68 المقاوم للماء ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويعمل هاتف Galaxy S22 Plus بمعالج Exynos 2200 أو Snapdragon 8 Gen 1 حسب الدولة، وبطارية بقوة 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت، وواى فاى Wi-Fi 6E ، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G.

السعر:

ويبدأ سعر هاتف Galaxy S22 Plus من 1049 يورو أي ما يعادل 18 ألف و800 جنيه مصري، وبسعر 1099 يورو أي ما يعادل 19 ألف و700 جنيه مصري، وذلك لأكبر نسخة.

مواصفات وسعر Galaxy S22 Ultra

ويأتى هاتف Galaxy S22 Ultra بشاشة منحنية شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X قياس 6.8 بوصة، مع معدل تحديث متغير 120 هرتز مع إطار مصنوع من الألومنيوم، وطبقة حماية قوية من نوعGorilla Glass Victus Plus ، للجهة الأمامية والخلفية ، مع معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار، كما يضم القلم الذكي S Pen مع مستشعرات أذكى.

ويتمتع هاتف Galaxy S22 Ultra كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وكاميرات مقربة 3x و 10x وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا سيلفي مميزة بدقة 40 ميجابكسل، تعمل في ظروف الإضاءة المنخفضة والصور الشخصية.

ويحتوى هاتف Galaxy S22 Ultra على بطارية بقوة 5000 ميلي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واط، وشحن لاسلكي بقدرة 15 واط، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 4.1، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12، ويدعم الهاتف الاتصال بشبكات 5G و Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E ، ومعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1 أو Exynos 4 حسب الدولة، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512جيجابايت، وتحصل بعض الإصدارات على سعة 1 تيرابايت للتخزين.

السعر:

وسيبدأ هاتف Galaxy S22 Ultra مقابل سعر 1200 دولار أي ما يعادل 18 ألف و800 جنيه مصري.