شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: تكلفة نقل 150 طنًا من البضائع إلى المدار ستصبح أقل من 10 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إن نقل 150 طنًا إلى مدار قرب الأرض مع الاستخدام الكامل لمركبة الفضاء ستارشيب التابعة لشركة "سبيس إكس" سيكلف بعد 3 سنوات أقل من 10 ملايين دولار.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضاف ماسك مؤسس ورئيس "سبيس إكس" الأمريكية، متحدثا أمس في تكساس خلال مؤتمر صحفي حول التقدم الذي حقتته شركته:

"من المحتمل جدا بعد عامين أو ثلاثة أعوام، أن تكلف الرحلة بأكملها أقل من 10 ملايين دولار، وهذا بالنسبة لنقل 100 طن من البضائع إلى المدار، وإلى المدار المنخفض سيكون الوزن 150 طنا".

ويرى ماسك كذلك أنه سيصبح من الممكن في المستقبل نقل البضائع لمسافات طويلة داخل كوكبنا باستخدام الصواريخ وذلك لأنها ستكون أكثر فاعلية من طائرات النقل.

وقال: "على سبيل المثال، رحلة الصاروخ مباشرة من تكساس إلى سنغافورة ستستغرق أقل من ساعة في حين تحتاج الطائرة لعشرين ساعة لقطعها".