“الحياة هشّة على هذه الأرض”.. إيلون ماسك يخطّط لاستعمار كواكب أخرى

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 فبراير 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تحدّث المدير التنفيذي لشركة “تيسلا”، الملياردير إيلون ماسك، في حديثه أثناء عرض تقديمي في ولاية تكساس، عن المركبة الفضائية “ستارشيب”، والتي يبلغ ارتفاعها 394 قدمًا (120 مترًا)، والتي يتصور ماسك أنها ستنقل الناس يومًا ما إلى المريخ مما يوفر خلفية دراماتيكية، إنه “واثق جدًا من أن ستارشيب ستكون في مدراها هذا العام”.

وأضاف ماسك: “نحن بصدد الحصول على الموافقة التنظيمية واستعداد الأجهزة في نفس الوقت تقريبًا، شهرين لكليهما”.

وتم تصميم نظام “ستارشيب” لنقل 100 راكب أو 100 طن من الحمولة إلى مدار أرضي منخفض،حسبما نشره موقع مينت، اليوم الجمعة.

وقال ماسك: “شركة سبيس إكس، تهدف في النهاية إلى إقامة ما يصل إلى ثلاث رحلات على متن المركبة الفضائية يوميًا، دون تحديد إطار زمني، وكل رحلة ستكلف أقل من 10 ملايين دولار”.

وتخطط شركة سبيس إكس لنقل الآلاف من أقمار “ستارلينك” الصناعية إلى المدار الأرضي من أجل خدمة الإنترنت الخاصة بها، وقد باعت رحلة حول القمر مقررة في عام 2023 إلى الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، كما تعاقدت الشركة مع الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء لنقل رواد الفضاء إلى القمر، حسب نفس المصدر.

وتم تشغيل العرض التقديمي مساء أمس الخميس في منشأة إطلاق “سبيس إكس” في بوكا تشيكا، بالقرب من الحدود مع المكسيك. وقال ماسك إن “إدارة الطيران الفيدرالية قد توافق على إطلاق موقع تكساس في آذار المقبل”.

وأوضح ماسك: “بصراحة، تبدو الحضارة البشرية هشة بعض الشيء، لماذا لا نجعل الحياة متعددة الكواكب؟ أعتقد أن هذا مجرد شيء مهم للغاية لمستقبل الحياة نفسها، هناك دائمًا احتمال أن يكون هناك خطر ما على الأرض، أنا متفائل بطبيعة الحال، لذلك أعتقد أن احتمال ذلك منخفض، لكن ليس صفرًا”، محذّرا من أنه “في النهاية ستتوسع الشمس وتدمر كل أشكال الحياة، لذلك من المهم جدًا، والضروري، أن نستعمر كواكب متعددة”.