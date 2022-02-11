شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. هيئة الرقابة البريطانية تقبل تعهدات جوجل بشأن "كوكيز" تصفح الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة تنظيم المنافسة في بريطانيا إنها قبلت عرضا منقحا من جوجل لالتزامات تتعلق بخطتها لحظر ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث التي يستخدمها المعلنون لتتبع المستهلكين.

وتقوم هيئة المنافسة والأسواق (CMA) بالتحقيق في خطة جوجل لقطع الدعم عن بعض ملفات تعريف الارتباط في Chrome - وهي مبادرة تسمى "Privacy Sandbox" - لأن هيئة الرقابة تشعر بالقلق من أنها ستعيق المنافسة في الإعلانات الرقمية.

وقالت جوجل التابعة لشركة Alphabet Inc إن مستخدميها يريدون مزيدًا من الخصوصية عند تصفحهم للويب ، بما في ذلك عدم تعقبهم عبر المواقع.

ومع ذلك ، قال لاعبون آخرون في قطاع الإعلانات الرقمية العالمي بقيمة 250 مليار دولار، إن فقدان ملفات تعريف الارتباط في المتصفح الأكثر شهرة في العالم سيحد من قدرتهم على جمع المعلومات لتخصيص الإعلانات وجعلها أكثر اعتمادًا على قواعد بيانات مستخدمي جوجل.

وقالت هيئة أسواق المال إنها حصلت الآن على تعهدات ملزمة قانونًا من جوجل لمعالجة مخاوفها، وهي تشمل مشاركة هيئة السوق المالية ومكتب مفوض المعلومات (ICO) في تطوير واختبار مقترحات Privacy Sandbox ، للتأكد من أنها تحقق نتائج فعالة للمستهلكين.

وقال CMA إن جوجل وافقت على الانخراط في عملية أكثر شفافية مما هو مقترح في البداية، بما في ذلك المشاركة مع أطراف ثالثة ونشر نتائج الاختبار ، مع خيار CMA لمطالبة جوجل بمعالجة المشكلات التي أثارتها CMA أو الأطراف الثالثة.

وتعهدت جوجل بعدم إزالة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجهات الخارجية حتى ترضى هيئة أسواق المال (CMA) بمعالجة مخاوفها المتعلقة بالمنافسة، وتلتزم جوجل أيضًا بتقييد مشاركة البيانات داخل نظامها البيئي لضمان عدم حصولها على ميزة على المنافسين عند إزالة ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة CMA Andrea Coscelli: "الالتزامات التي حصلنا عليها من جوجل ستعزز المنافسة وتساعد في حماية قدرة الناشرين عبر الإنترنت على جمع الأموال من خلال الإعلانات وحماية خصوصية المستخدمين"، "ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة حيث سنراقب عن كثب جوجل بينما تواصل تطوير هذه المقترحات، وقالت جوجل في مدونة إنها مسرورة بقبول الهيئة العامة لسوق المال التزاماتها.