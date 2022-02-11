شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عالم روسى يحذر من وقوع زلازل قوية فى منطقتين من البلاد هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر عالم الجيوفيزياء فلاديمير كوسوبوكوف، كبير الباحثين فى معهد نظرية التنبؤ بالزلازل والجيوفيزياء الرياضية، من تعرض منطقتى الكوريل وكامتشاتكا الروسيتين إلى زلازل قوية فى 2022، وفقًا لتقرير RT.

ويقول العالم فى حديث لموقع Ura.ru: "إذا تحدثنا عن الزلازل القوية، فهذه طبعا ستحدث فى الكوريل وكامتشاتكا، لأن أقوى الزلازل تقع هناك".

ويضيف مؤكدًا، لا يمكن تقديم معلومات محددة حول هذا الموضوع حاليا، لأنه اعتمادا على البيانات المتوفرة يستحيل التنبؤ بدقة بموعد هذه الزلازل

ومن جانبه يشير الدكتور أليكسي زافيالوف، مدير مختبر مخاطر الزلازل في معهد فيزياء الأرض التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى أن منطقتي كوريل وكامتشاتكا وجزر كوماندور ومنطقتى بريموريه وبحيرة بايكال هي أكثر مناطق روسيا تعرضا للزلازل.

ووفقا له، تختلف أسباب الزلازل بحسب المنطقة، ففى منطقة ما تحدث الزلازل بسبب الصدوع (الحركة التكتونية)، وفى منطقة أخرى نتيجة نشوء الجبال.

ويقول: "منطقة بايكال مثلا، هي منطقة صدوع، تحدث فيها عمليات شد وليس انضغاط".

ويضيف، استنادا إلى البيانات والمعلومات التي بحوزة العلماء، سوف تتحول بحيرة بايكال مع الوقت إلى بحر.