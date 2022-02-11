عالم روسي يحذر من زلازل قوية في منطقتين من البلاد ‏

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

حذر كبير الباحثين في معهد نظرية التنبؤ بالزلازل والجيوفيزياء الرياضية عالم ‏الجيوفيزياء فلاديمير كوسوبوكوف من تعرض منطقتي الكوريل وكامتشاتكا ‏الروسيتين إلى زلازل قوية في 2022.‏

ويقول العالم في حديث لموقعUra.ru ‎، ‏‎”‎إذا تحدثنا عن الزلازل القوية، فهذه طبعا ‏ستحدث في الكوريل وكامتشاتكا، لأن أقوى الزلازل تقع هناك”.‏

ويؤكد أنه لا يمكن تقديم معلومات محددة حول هذا الموضوع حاليا، لأنه اعتمادا ‏على البيانات المتوفرة يستحيل التنبؤ بدقة بموعد هذه الزلازل‎.‎

ومن جانبه يشير مدير مختبر مخاطر الزلازل في معهد فيزياء الأرض التابع ‏لأكاديمية العلوم ‏الروسية الدكتور أليكسي زافيالوف إلى أن منطقتي كوريل ‏وكامتشاتكا وجزر كوماندور ومنطقتي بريموريه وبحيرة بايكال هي أكثر مناطق ‏روسيا تعرضا للزلازل‎.‎

ووفقاً له، تختلف أسباب الزلازل بحسب المنطقة، ففي منطقة ما تحدث الزلازل ‏بسبب الصدوع (الحركة التكتونية)، وفي منطقة أخرى نتيجة نشوء الجبال‎.‎

ويوضح أن “منطقة بايكال مثلا، هي منطقة صدوع، تحدث فيها عمليات شد وليس ‏انضغاط‎”.‎

ويضيف، استناداً إلى البيانات والمعلومات التي بحوزة العلماء، سوف تتحول بحيرة ‏بايكال مع الوقت إلى بحر‎.‎