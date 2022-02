شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة الرقابة الفرنسية: Google Analytics يشكل مخاطر على خصوصية البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة المراقبة الفرنسية CNIL إن خدمة Google Analytics ، وهي خدمة تحليلات الويب الأكثر استخدامًا في العالم والتي طورتها شركة Alphabet's Google ، تخاطر بمنح أجهزة المخابرات الأمريكية إمكانية الوصول إلى بيانات مستخدمي الموقع الفرنسيين، بحسب موقع TOI الهندي.

وفي قرار يستهدف مدير موقع ويب فرنسي لم يذكر اسمه ، قال منظم خصوصية البيانات - وهو أحد أكثر الشركات نفوذاً وتأثيراً في أوروبا - إن عملاق التكنولوجيا الأمريكي لم يتخذ تدابير كافية لضمان حقوق خصوصية البيانات بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي عندما تكون البيانات المنقولة بين أوروبا والولايات المتحدة".

وقالت الهيئة في بيان "هذه (الإجراءات) ليست كافية لاستبعاد إمكانية الوصول إلى هذه البيانات لأجهزة المخابرات الأمريكية"، "لذلك هناك خطر على مستخدمي الموقع الفرنسي الذين يستخدمون هذه الخدمة ويتم تصدير بياناتهم."

وقالت CNIL إن مدير موقع الويب الفرنسي المعني لديه شهر واحد للامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي وأنه أصدر أوامر مماثلة لمشغلي مواقع الويب الآخرين، فيما رفضت Google التعليق على قرار CNIL.

وقالت الشركة سابقًا إن Google Analytics لا يتتبع الأشخاص عبر الإنترنت وأن المؤسسات التي تستخدم هذه الأداة لديها التحكم في البيانات التي تجمعها، ويتبع قرار CNIL قرارًا مشابهًا من قبل نظيرتها النمساوية ، والذي جاء بعد شكاوى من noyb (Non Of Your Business) ومقرها فيينا ، وهي مجموعة مناصرة أسسها المحامي النمساوي وناشط الخصوصية ماكس شريمز الذي فاز بقضية رفيعة المستوى أمام محكمة أوروبا العليا في 2020.

وألغت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت صفقة نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي المعروفة باسم Privacy Shield ، والتي اعتمدت عليها آلاف الشركات للخدمات التي تتراوح من البنية التحتية السحابية إلى كشوف المرتبات والتمويل ، بسبب مخاوف مماثلة.

ودعت العديد من الشركات الكبيرة ، بما في ذلك Google و Meta Facebook ، إلى اتفاق سريع لنقل البيانات عبر المحيط الأطلسي بسبب المخاطر القانونية التي تتعرض لها.

وقال شريمس ردًا على قرار CNIL: "على المدى الطويل ، نحتاج إما إلى الحماية المناسبة في الولايات المتحدة ، أو سننتهي بمنتجات منفصلة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي"، "أنا شخصياً أفضل حماية أفضل في الولايات المتحدة ، لكن هذا الأمر متروك للمشرع الأمريكي - وليس لأي شخص في أوروبا".