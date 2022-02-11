شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيبل قيود المحتوى الجديدة لتيك توك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته البوابة العربية لأخبار التقنية، أشارت الشركة إلى أنها تعتمد على أنواع معايير تصنيف المحتوى المستخدمة للأفلام والألعاب، وقالت إنها تختبر طريقة لصناع المحتوى عبر التطبيق لتحديد ما إذا كانوا يريدون عرض المحتوى من قبل الجماهير الأكبر سنًا فقط.
تم حظر المحتوى الذي يروج لاضطرابات الأكل عبر المنصة، ولكن التقارير الإخبارية أظهرت أن المستخدمين يتعرضون لمقاطع فيديو تعرض عادات أكل غير صحية.
وخلال جلسة استماع للكونجرس في شهر أكتوبر، ضغط أعضاء مجلس الشيوخ على ممثلي تيك توك لزيادة حماية المستخدمين الشباب.
وتقول الشركة: إننا نجري هذا التغيير، بالتشاور مع خبراء اضطرابات الأكل والباحثين والأطباء، لأننا نفهم أن الناس يمكن أن يعانون من أنماط وسلوك الأكل غير الصحي دون تشخيص اضطراب الأكل.
وإلى جانب إضافة المزيد من التفاصيل إلى سياسة التحديات عبر الإنترنت. تقول المنصة إنها تصدر سلسلة من مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة صناع المحتوى لمساعدة المشاهدين في تقييم المحتوى. وتظهر مقاطع الفيديو في مركز SaferTogether عبر صفحة Discover.
وتمت إزالة أكثر من 91 مليون مقطع فيديو لانتهاك المحتوى في الربع الثالث من عام 2021، وذلك وفقًا لتقرير الشفافية.
وتقول الشركة: نستخدم مزيجًا من التكنولوجيا والأشخاص لتحديد انتهاكات إرشادات المجتمع وإزالتها، نواصل تدريب أنظمتنا الآلية وفرق السلامة لدينا لدعم سياساتنا.