شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "نينتيندو" تعيد بعض ألعاب Wii Sports.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيد "نينتيندو" بعض ألعاب Wii Sports الكلاسيكية في لعبة جديدة تسمى "نينتيندو سويتش سبورتس" ستكون قادرًا على لعب التنس والبولينج والشامبارا، مثل ما قد تتذكره من ألعاب Wii Sports ، كذلك تضيف الشركة أيضًا كرة القدم وكرة الريشة والكرة الطائرة.

على غرار الطريقة التي استفادت بها Wii Sports من تقنية تتبع الحركة لجهاز Wii Remote لمتابعة تأرجح التنس أو عندما تلقي كرة البولينج ، ستستخدم "نينتيندو سويتش سبورتس" وحدات تحكم Joy-Con القابلة للفصل من "سويتش" لتتبع حركتك للعب اللعبة.

تنطلق Nintendo Switch Sports في 29 أبريل. سيكون هناك اختبار للعب عبر الإنترنت قبل إصدار اللعبة في الفترة من 18 إلى 20 فبراير ، على الرغم من أنك ستحتاج إلى اشتراك نشط في Nintendo Switch Online لتتمكن من اختبارها.

وفقا لتقرير موقع The Verege، أثناء الاختبار ستكون قادرًا على لعب البولينج ، والشامبارا والتنس، لكن "نينتيندو" تقول إنه لن يتوفر سوى التوفيق العشوائي - لن تكون قادرًا على اللعب جنبًا إلى جنب مع الأصدقاء.

أعلنت نينتيندو أيضًا عن تحديثات قادمة للعبة لاحقًا في عام 2022.