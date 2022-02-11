شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تبقى على لعبة Call of Duty فى بلايستيشن بعد عملية استحواذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مايكروسوفت إن امتياز " كول أوف ديوتي"، وألعاب Activision Blizzard الشائعة الأخرى عبر الأنظمة الأساسية ستظل متاحة على "بلايستيشن" عقب إتمام الاستحواذ عليها بقيمة 68.7 مليار دولار.

وتقول مايكروسوفت: "لكي نكون واضحين، ستستمر الشركة في إتاحة Call of Duty وألعاب "أكتيفيجن بليزارد"، الشهيرة الأخرى على "بلايستيشن" خلال مدة أي اتفاقية حالية مع Activision" حسبما نقل موقع The verege.

وأضافت " التزمنا تجاه سونى بأننا سنوفرها أيضًا على "بلايستيشن" بعد الاتفاقية الحالية وفي المستقبل حتى يتمكن عشاق اللعبة من الاستمتاع بالألعاب التي يحبونها."

هذا يعني أنه بالإضافة إلى "كول أول ديوتي"، يجب أن تظل عناوين Activision Blizzard الأخرى ، مثل Diablo و Overwatch ، متاحة أيضًا كألعاب مشتركة بين الأنظمة الأساسية. في الشهر الماضي ، أفادت بلومبرج أن مايكروسوفت تعهدت بتقديم ألعاب " كول أوف ديوتي" القادمة إلى "بلايستيشن" "لمدة عامين على الأقل" قبل الإعلان عن الاستحواذ.

بعد مرور هذين العامين ، يعود الأمر إلى مايكروسوفت لتقرير ما إذا كانت تريد الاستمرار في إصدار "كول أوف ديوتي" (ومن المحتمل أن تكون ألعاب أكتيفيجن بليزارد الأخرى عبر الأنظمة الأساسية) على بلايستيشن.

قالت مايكروسوفت إنها تتوقع إغلاق الصفقة في الأشهر الستة إلى الثمانية عشر القادمة ، مما يعني أننا قد لا نسمع إجابة نهائية بشأن حصرية الألعاب لبعض الوقت.

بينما تجعل مايكروسوفت بالتأكيد الأمر يبدو وكأنها تريد الاحتفاظ بعناوين Activision Blizzard عبر الأنظمة الأساسية، فإن السوابق الحالية أشارت إلى خلاف ذلك.

بعد أن استحوذت مايكروسوفت على Bethesda العام الماضي، وعدت بالاحتفاظ بالاتفاقيات التعاقدية الحالية مع بلايستيشن، مثل Deathloop ، لكنها لا تزال تصدر عناوين Bethesda و Redfall و Starfield كعروض حصرية على Xbox و PC.

في إعلانها، قالت مايكروسوفت أيضًا إنها تخطط "لاتخاذ خطوات مماثلة لدعم منصة نينتيندو الناجحة." يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تخطط فيه مايكروع لتقديم مبادئ Open App Store ، والتي تقول مايكروسوفت إنها ستعزز المنافسة في متاجر التطبيقات حيث تقترب الجهات التنظيمية من السلوك المضاد للمنافسة.

ومع ذلك هناك استثناء واحد ملحوظ لخطط Open App Store، وهو متجر Xbox. وفقًا لمايكروسوفت، "تُباع وحدات تحكم الألعاب على وجه التحديد، للاعبين لإنشاء نظام بيئي قوي وقابل للتطبيق لمطوري الألعاب.

ويتم استرداد التكاليف لاحقًا من خلال الإيرادات المحققة في متجر وحدة التحكم المخصص "، لن يتم تطبيق المبادئ الموضوعة "على الفور وبالجملة" على Xbox ، لكن الشركة أشارت إلى "سد الفجوة" بين الواقع ومبادئه المعلنة دون إعطاء جدول زمني واضح.