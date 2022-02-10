شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المحطة الفضائية الدولية تعدل مدارها بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن نجاح عملية تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية التي جرت مؤخرا، وفقا لتقرير RT .

وقال بيان صادر عن المؤسسة " الأسبوع الجاري تم تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية للمرة 315.

وفي تمام الساعة 10:56 بتوقيت موسكو بدأت محركات مركبة Progress MS-18 الملتحمة بالمحطة بالعمل لتبدأ بدفع المحطة في الفضاء، المحركات عملت لمدة 142.3ثانية وساهمت في زيادة ارتفاع مدار المحطة بمقدار 9.45 كلم ليصبح ابعده عن الأرض 417.6 كلم".

وأشار البيان إلى أن المسئولين عن المحطة كانوا ينوون تعديل مدارها في 6 فبراير الجاري بتمام الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، وكان من المفترض أن تعمل محركات مركبة Progress لمدة 109.4 ثانية ليزداد ارتفاع مدارها نحو 400 م لكن الخطط عدّلت لأسياب لوجيستية.

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن الهدف من تعديل مدار المحطة هو خلق الظروف الملائمة لالتحام مركبة Soyuz MS-21 بالمحطة، تحضيرا لانفصال مركبة Soyuz MS-19 عنها، ومن المخطط أن تطلق المركبة الأولى نحو المحطة في 18 مارس القادم.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان أنطون شكابليروف وبيوتور دوبروف، ورواد ناسا، مارك فاندي هاي، وراجا شاري، وتوم مارشبورن، وكايلا براون، ورائد الفضاء الأوروبي، ماتياس مورير