شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أقصى سرعة للانترنت منخفض التكلفة فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت AT&T الأمريكية، أنها تقدم مستوى جديدًا من خطة الوصول منخفضة التكلفة، والتي تتيح للعملاء المؤهلين الحصول على "سرعات متناظرة تصل إلى 100 ميجابت في الثانية" مقابل 30 دولارًا في الشهر - ترقية كبيرة من 10 أو 25 ميجابت في الثانية مقابل 10 دولارات شهريًا ، تم استخدام الخطة لتحقيق أقصى استفادة.

وقد تبدو نقطة السعر البالغة 30 دولارًا وكأنها زيادة حادة، ولكن يمكن لأي شخص مؤهل ويتقدم إلى برنامج الاتصال الميسور التكلفة الحصول على ما يصل إلى 30 دولارًا من فاتورة الإنترنت الخاصة به، مما يجعل خطة الوصول ذات المستوى الأعلى مجانية حسبما نقل موقع The verege.

وتعتمد السرعات الأعلى على عنوانك، مع ملاحظة AT&T على موقعها على الإنترنت أن 100 ميجابت في الثانية متوفرة فقط في مناطق محدودة. يجب أيضًا أن يكون دخل أسرتك أقل من مبلغ معين لتكون مؤهلاً للوصول من خطط AT&T ؛ بالنسبة للأسرة المكونة من شخص واحد، يبلغ الحد الأقصى للدخل 25760 دولارًا أمريكيًا، وبالنسبة للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد ، يبلغ الحد الأقصى للدخل 43920 دولارًا أمريكيًا. الأشخاص في برامج مزايا معينة مثل SNAP مؤهلون أيضًا.

وتحتفظ AT&T بخطط Access الأصلية الخاصة بها ، والتي تتمتع بسرعات تصل إلى 10 ميجابت في الثانية أو أقل مقابل 10 دولارات أو أقل.

يمكن أن تكون خيارًا للأشخاص الذين لا يستطيعون أو لا يرغبون في التقدم إلى ACP ولا يمكنهم تحمل 30 دولارًا أمريكيًا كل شهر. ومع ذلك ستظل هذه الخطط ذات حدود قصوى للبيانات.

من الجيد أن ترى مزودي خدمة الإنترنت يقومون بهذه الأنواع من الترقيات - لقد توسعت احتياجات الإنترنت فقط منذ بدء COVID ، وقد تكون السرعات مثل 25 ميجابت في الثانية محدودة للغاية إذا احتاج أكثر من شخص واحد لاستخدام الإنترنت في المرة الواحدة. في أوائل العام الماضي ، زادت Comcast أيضًا سرعات خطتها البالغة 10 دولارات شهريًا ، من 25 ميجابت في الثانية إلى 50 ميجابت في الثانية.