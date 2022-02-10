شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه محاكاة الانفجار العظيم وإعادة إنشاء التطور الكامل للكون؟ والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الانفجار العظيم هو النظرية السائدة لتفسير نشأة الكون، والتى تعتمد على أن الكون كان بالماضي في حالة حارة شديدة الكثافة فتمدد، ويقدر حدوث تلك اللحظة قبل 13.8 مليار سنة، وهو عمر الكون.
يقول الفريق البحثى، إن المحاكاة تتفق بشكل وثيق مع النموذج القياسي للكون، لدرجة أنها تضيف إلى الدليل على وجود "المادة المظلمة الباردة" (CDM)، وهي مادة مظلمة افتراضية يُعتقد أنها تؤثر على الجاذبية بشكل غير المرئي التي تربط المجرات معًا دون انعكاس الضوء أو امتصاصه.
ويغطي المشروع المسمى SIBELIUS-DARK ما يصل إلى 600 مليون سنة ضوئية من الأرض ويتضمن أكثر من 130 مليار "جسيم"، مما ينتج بيتابايت من البيانات، أى ما يعادل 500 مليار صفحة من النص المطبوع.
وقال البروفيسور فرينك: "حقيقة أننا كنا قادرين على إعادة إنتاج هذه الهياكل، توفر دعمًا كبيرا لنا"، مضيفا "تخبرنا أننا نسير على الطريق الصحيح لفهم تطور الكون بأكمله من الانفجار العظيم حتى يومنا هذا".
ويعتمد العرض التقديمي الافتراضي على تقنيات إحصائية متقدمة، حيث يتم تغذية كل ما نعرفه عن الكون في جهاز كمبيوتر ضخم، وعند إنشاء خريطة الكون هذه، تم وضع الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في العمل لتحليل الأرقام، باستخدام المحاكاة التي تم إنشاؤها بواسطة جهاز كمبيوتر يسمى COSMA.