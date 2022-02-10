شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه محاكاة الانفجار العظيم وإعادة إنشاء التطور الكامل للكون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأ العلماء أكبر وأدق محاكاة حاسوبية للكون، تشير إلى التطور الكامل للكون منذ الانفجار العظيم، وتم تطوير هذه الخريطة ثلاثية الأبعاد بواسطة فريق من جامعة دورهام في إنجلترا، لتكشف عن المواقع والخصائص الصحيحة لمجرات المجموعة، وباستخدام كمبيوتر عملاق، تم تصميم المحاكاة لتعكس نتائج العالم الحقيقي لقوانين الفيزياء التي تعمل على المادة المظلمة والغاز الكوني على مدى 13.7 مليار سنة منذ الانفجار العظيم، ولكن ماذا يعنى كل ذلك وما هو الانفجار العظيم؟

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الانفجار العظيم هو النظرية السائدة لتفسير نشأة الكون، والتى تعتمد على أن الكون كان بالماضي في حالة حارة شديدة الكثافة فتمدد، ويقدر حدوث تلك اللحظة قبل 13.8 مليار سنة، وهو عمر الكون.

ويقول باحث الدراسة الرئيسي كارلوس فرينك، إن محاكاة هذه الفترة سيمكن علماء الفلك من استكشاف جوارنا الكوني بسهولة كما يمكنهم استكشاف كوكب الأرض.

يقول الفريق البحثى، إن المحاكاة تتفق بشكل وثيق مع النموذج القياسي للكون، لدرجة أنها تضيف إلى الدليل على وجود "المادة المظلمة الباردة" (CDM)، وهي مادة مظلمة افتراضية يُعتقد أنها تؤثر على الجاذبية بشكل غير المرئي التي تربط المجرات معًا دون انعكاس الضوء أو امتصاصه.

ويغطي المشروع المسمى SIBELIUS-DARK ما يصل إلى 600 مليون سنة ضوئية من الأرض ويتضمن أكثر من 130 مليار "جسيم"، مما ينتج بيتابايت من البيانات، أى ما يعادل 500 مليار صفحة من النص المطبوع.

وقال البروفيسور فرينك: "حقيقة أننا كنا قادرين على إعادة إنتاج هذه الهياكل، توفر دعمًا كبيرا لنا"، مضيفا "تخبرنا أننا نسير على الطريق الصحيح لفهم تطور الكون بأكمله من الانفجار العظيم حتى يومنا هذا".

ويعتمد العرض التقديمي الافتراضي على تقنيات إحصائية متقدمة، حيث يتم تغذية كل ما نعرفه عن الكون في جهاز كمبيوتر ضخم، وعند إنشاء خريطة الكون هذه، تم وضع الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في العمل لتحليل الأرقام، باستخدام المحاكاة التي تم إنشاؤها بواسطة جهاز كمبيوتر يسمى COSMA.