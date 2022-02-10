شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "آبل" تشترى شركة ناشئة تصنع الموسيقى بالذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت شركة "آبل" على شركة ناشئة تسمى "إيه آي ميوزيك"، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء موسيقى مصممة خاصة، لتضيف بذلك تقنية يمكن استخدامها عبر قائمة عروض الصوت الخاصة بها.

وأفاد موقع "جادجتس 360" التقني بأن "آبل" أتمت صفقة شراء شركة"إيه آي ميوزيك"، وهي شركة مقرها لندن تأسست عام 2016، في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف الموقع - حسبما نقل عن نسخة من الموقع الإلكتروني للشركة الذي لم يعد له وجود الآن - أنه يمكن للتكنولوجيا التي طورتها "إيه آي ميوزيك" إنشاء مسارات صوتية باستخدام موسيقى باستخدام الذكاء الاصطناعي وبدون حقوق ملكية.

وأوضح الموقع أن الشركة تبتكر موسيقى تتغير بناءً على تفاعل المستخدم، إذ يمكن أن تتغير أغنية في لعبة فيديو لتناسب الحالة المزاجية، على سبيل المثال، أو يمكن أن تتكيف الموسيقى أثناء التمرين الرياضي مع شدة المستخدم.