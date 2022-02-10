شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يختبر سرعات تشغيل الفيديو القابلة للتعديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم سريع الحركة، بدأ Twitter في اختبار مقاطع الفيديو سريعة الحركة، وفقا لتقرير digitaltrend، وكشفت منصة التواصل الاجتماعي أنها تختبر حاليًا سرعات تشغيل قابلة للتعديل لمحتوى الفيديو، وكذلك للتغريدات الصوتية المنشورة على خدمتها.

ولفترة الاختبار، حدد المستخدمين على Android وستكون شبكة الويب قادرة على الاختيار من بين مجموعة من السرعات، من 0.25x لإعادة التشغيل أبطأ حتى 2x لتشغيل أسرع، وتتوفر ثمانية خيارات مختلفة للسرعة بزيادات قدرها 0.25 مرة.

وإذا تم اختيارك للمشاركة فى مرحلة الاختبار، فسترى رمز الترس أعلى الشاشة عند الضغط فوق مقطع فيديو، وما عليك سوى الضغط عليه لإظهار خيارات السرعة وتحديد الخيار الذي تريده.

وأعلن Twitter عن الاختبار في تغريدة تضمنت لقطة شاشة للميزة كما ستظهر على أجهزة Android. وستكون سرعات التشغيل المتغيرة لمقاطع الفيديو والتغريدات الصوتية مألوفة لمستخدمي YouTube الذين تمكنوا منذ عام 2017 من دفق المحتوى بمجموعة من السرعات المختلفة.

وإذا لم تكن معتادًا على الميزة، فيجب أن نشير إلى أن التكنولوجيا التي يستخدمها كل من Twitter وYouTube تضمن احتفاظ الأشخاص الذين يتحدثون في مقطع فيديو سريع بطرحهم الأصلي، لذلك لن يبدو أنهم قد أخذوا للتو بلع الهليوم، ويحتفظ المحتوى الذي يتم تشغيله بسرعة منخفضة أيضًا بالدرجة الأصلية، على الرغم من أنه يجب القول، قد يبدو السماعة غليظة بعض الشيء.

وقد يكون زيادة سرعة التشغيل مفيدًا إذا كان لديك القليل من وقت الفراغ بين يديك، أو إذا كان الشخص في الفيديو يتحدث ببطء بعض الشيء حسب رغبتك، وقد تكون سرعات التشغيل البطيئة مفيدة إذا فشلت في التقاط كلمة مهمة بسرعات أعلى.

وتجدر الإشارة إلى أن السرعات المتغيرة لمقاطع الفيديو والتغريدات الصوتية هي اختبار حاليًا وقد لا تصل الميزة مطلقًا إلى Twitter العادى، ولكن إذا سارت التجربة بشكل جيد وكان المستخدمون يستجيبون بشكل إيجابي للميزة، فمن المأمول أن يتمكن كل فرد في مجتمع Twitter - بما في ذلك أولئك الذين يستخدمون iOS - من الوصول إليها قبل فترة طويلة.