شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرحلات الفضائية تسجل رقما قياسيا فى 2021.. اعرف عددها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزايد السباق الفضائى فى الفترة الماضية، إذ تتسابق الدول للوصول إلى الفضاء سواء لأغراض بحثية أو لإرسال الأقمار الصناعية، وهو ما دفع الرحلات الفضائية للتزايد بشكل غير مسبوق، وشهد عام 2021 تسجيل رقما قياسيا لعمليات الإطلاق الفضائية بحصيلة عمليات إطلاق سنوى لم تتحقق منذ 1957.

ووصلت حصيلة عمليات الرحلات الفضائية، التى انطلقت خلال العام 2021، إلى 146 رحلة فضائية حول العالم، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

فيما ضم ما تم نقله إلى الفضاء خلال تلك الرحلات حوالى 777 طنا، وفقا لشركة الصين للعلوم والتقنيات الجوفضائية، ومن جهتها تخطط الصين لإرسال 50 رحلة إلى الفضاء في 2022.

وأرسلت الصين العام الماضى 55 رحلة فضائية من أصل 146 رحلة حول العالم، وأصبحت تحتل المرتبة الأولى عالميا في الوصول إلى الفضاء، الذي نقلت إليه أكثر من 191 طن من الشحنات الفضائية، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية في عدد الرحلات الفضائية بـ 51 رحلة بحمولة أكثر من 403 أطنان من الشحنات الفضائية.

من جهة أخرى، يشار إلى أن الصين تخطط لإطلاق 6 رحلات فضائية مأهولة خلال العام الجارى، لاستكمال بناء محطتها الفضائية ومشاهدة أول رحلة لصاروخ لونغ مارش-6 أيه، وهو أول صاروخ حامل في البلاد يعمل بمحرك صلب وسائل.

وذكرت وكالة (شينخوا) الصينية، أن ذلك الكشف جاء على لسان ما تاو نائب مدير إدارة الفضاء بشركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، وقالت الوكالة إن الصين نفذت 55 مهمة إطلاق فضائية خلال العام الماضي، حيث احتل هذا الرقم المرتبة الأولى في العالم، وبلغ إجمالي حمولتها من المركبات الفضائية التي تم إطلاقها 191.19 طن بزيادة قدرها 85.5 في المائة على أساس سنوى.