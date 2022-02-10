شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تستدعى أكثر من 26 ألف سيارة من طرارزتها لإنهاء البرودة التى تضر بالسلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إعلان الاستدعاء الثالث لشركة Tesla هذا الشهر، يتعين على صانع السيارات الكهربائية معالجة مشكلة تتعلق بالبرنامج المعيب الذي يؤثر على أداء المضخة الحرارية، وتكمن المشكلة في منع عدد من السيارات الجديدة من التسخين وتؤثر على قدرتها على إزالة الجليد من النوافذ الجليدية بشكل كافٍ، مما قد يضر بالسلامة، وفق لـ digitaltrend.

ويتضمن الاستدعاء ، الذي تم الإعلان عنه هذا الأسبوع من قبل الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) ، أكثر من 26000 مركبة من طراز S و X و 3 و Y من طرازات 2021 و 2022.

وقد يتسبب البرنامج المعيب في بقاء صمام المضخة الحرارية مفتوحًا ، مما يؤدي إلى انخفاض الأداء، إلى جانب ترك السائقين في الأجواء الباردة يرتجفون في سياراتهم، ويمكن أن تمنع المشكلة أيضًا الزجاج الأمامي الجليدي من إذابة الجليد بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى تقليل الرؤية التي قد تزيد من خطر حدوث تصادم، حسبما ذكرت NHTSA.

ولم تتلق Tesla أي تقارير عن حوادث أو إصابات أو وفيات مرتبطة بالمشكلة، على الرغم من أن عددًا من السائقين قد قدموا شكاوى حول فقدان أداء التدفئة.

وقد يتلقى سائقي Tesla الذين يقومون بتشغيل البرنامج المعيب تنبيهًا على واجهة مستخدم السيارة لإعلامهم بأن أداء نظام تدفئة وتهوية وتكييف الهواء في المقصورة محدود أو غير متوفر.

وقالت NHTSA أن إصدار البرنامج الثابت 2021.44.30.7 - والإصدارات بعد ذلك - يعالج الحالة عن طريق إعادة إدخال أمر برنامج معين.

وسيتم إخطار المالكين المتأثرين عن طريق البريد في أوائل أبريل وسيتم توجيههم لحل المشكلة من خلال التأكد من قيامهم بتثبيت أحدث البرامج الثابتة عبر تحديث عبر الهواء إذا لم يسبق لهم القيام بذلك.

كما إنها ليست أفضل شهور تسلا عندما يتعلق الأمر بالاستدعاءات، واشتمل إعلان آخر في بداية شهر فبراير على ما يزيد قليلاً عن 53000 مركبة كانت بحاجة إلى إزالة ميزة FSD (القيادة الذاتية الكاملة) لمنع السيارة من المرور تلقائيًا عبر علامات التوقف، بينما استدعت شركة صناعة السيارات الأسبوع الماضي أكثر من 817000 مركبة لإصلاح مشكلة حيث فشل رنين تذكير حزام الأمان في اللعب عندما لم يكن السائق قد ربط حزام الأمان.

وهنا هل تتساءل عما إذا كانت سيارتك Tesla تتأثر بالاستدعاء؟ هناك طريقة سريعة لمعرفة ذلك من خلال التوجه إلى موقع Tesla الإلكتروني وإدخال رقم التعريف الفريد لسيارتك المكون من 17 رقمًا.