لماذا تجد صفحات فيسبوك غريبة على حسابك وكيف تتخلص منها؟

في الأونة الأخيرة ظهرت صفحات فيسبوك غريبة تجد نفسك معجبًا بها على موقع التواصل الإجتماعي الأكبر في العالم، المشكلة في هذه الصفحات ليست في كونك معجبًا بها، أعني هناك صفحات يمكن أن تعجبك وتتابعها، لكن محتوى هذه الصفحات الإباحي يضايقك كمستخدم للموقع ولا تريد ان تجد نفسك فجأة أمام مجموعة من الصفحات الإباحية، لذلك في هذا المقال سنتحدث عن سبب وجود هذه الصفحات وكيفية التخلص منها نهائيًا، وتنظيف حسابك من أي صفحات غريبة عليه، تابع معنا

جدول المحتويات

لماذا تجد صفحات فيسبوك غريبة على حسابك؟

السبب في هذه المشكلة ما يُسمى بنسخ الصفحات، عندما يقوم مستخدم بنسخ صفحة يمتلكها الى عدد أكبر من الصفحات، من ثم يغير اسم كل صفحة جديدة ينسخها، الصفحة طبعًا يتم نسخها بمتابعيها، فتجد نفسك فجأة متابعًا لكمية كبيرة من الصفحات التي لا تعلم عنها شيئًا، انت لا تفهم شيء من هذه الفقرة؟ سأوضح لك الأمر بمزيد من التفاصيل فقط ركز في الفقرة القادمة لتعرف ماذا يعني نسخ الصفحات.

نسخ الصفحات

فكرة نسخ الصفحات تتمثل في الآتي، انت مدير صفحة لنأخذ مثالًا صفحتنا على فيسبوك صفحة عرفني دوت كوم، انا مدير الصفحة قررت أن انشأ نسخة أخرى منها، هذه النسخة ستصدر بنفس عدد المتابعين على الصفحة الأساسية، أي انك معجب بصفحتنا وتتابعها فجأة ستعجب بصفحة أخرى وتتابعها بدون تدخل منك، لأني قمت بإنشاء صفحة جديدة بنفس متابعين صفحتنا القديمة، بدوري كمدير للصفحة سأقوم بتغيير اسمها واصدار محتوى مختلف على الصفحة، لنقل أني قررت ان الصفحة الجديدة ستكون للطعام، بفعل كونها صفحة جديدة ستبدأ في الظهور أمامك على الـNews feed والـStories وستجد نفسك مُعجبًا بصفحة “اطعمني دوت كوم” التي تنشر وصفات طعام وانت لا تتذكرها، هذه هي فكرة نسخ الصفحات التي قدمها فيسبوك، انشاء صفحة جديدة بنفس متابعين الصفحة القديمة باسم مختلف ان اردت بمحتوى خاص بك.

كيف اتخلص من وجود صفحات فيسبوك غريبة؟

الحل ان تقوم بإزالة الإعجاب، وهو ما سيحتاج الى وقت طويل، لكن أريدك ان تشبه الأمر بتنظيف المنزل قبل الأعياد، تجد نفسك في مهمة طويلة وتنظف العديد من الأماكن وتأخذ وقتًا طويلًا جدًا في التنظيف ثم تستريح لفترة طويلة جدًا لا تفكر ان تحرك مكنسة من مكانها، هنا نتحدث عن نفس الفكرة ستقوم بتنظيف حسابك مرة واحدة من الصفحات الغريبة، بعد ذلك لن تواجه أي مشكلة في أي صفحات غريبة، تخلص منها مرة واحدة وللأبد هذا هو الحل، كيف ذلك؟ عن طريق الـActivity Log الخاص بحسابك

إزالة الصفحات الغريبة من حسابك

من المتصفح على الكمبيوتر

من أي صفحة من شريط الإعدادات بالأعلى اضغط على زر السهم لتظهر قائمة الإختصارات

اختر اعدادات الحساب Settings and privacy

اختر سجل النشاط Activity Log

اختر Pages, page likes and interests

ستظهر امامك كل صفحات فيسبوك المُعجب بها حسابك

من الزر على يمين كل صفحة اختر Unlike

كرر الأمر على كل الصفحات التي تريد التخلص منها

من التطبيق على الهاتف

من قائمة الإختصارات الجانبية اختر Settings and privacy

اختر Settings لفتح إعدادات الحساب

اختر Activity log لفتح سجل النشاط الخاص بك

اختر Page likes

الآن من زر القائمة بجانب كل صفحة اختر Unlike

الخلاصة

صفحات فيسبوك الغريبة التي تجدها أمامك يا صديقي ليست صفحات أنت أعجبت بها بنفسك ولا تعني أن حسابك قد تعرض للإختراق، انت في السليم لا توجد أي مشاكل مع حسابك، فقط خذ وقتك في الغاء الإعجاب بأي صفحات غريبة وستتخلص من هذه المشكلة نهائيًا.