تسريبات Galaxy A53 تبين ان سامسونج تريد لسلسلتها الناجحة ان تستمر

Samsung Galaxy A53 هاتف متوسط منتظر من سامسونج، وهذه الفترة كما نعلم هي فترة تسريبات الهواتف، كل عام سلسلة A تحقق نجاحًا جيدًا بالنسبة لسامسونج وطويلة العامين الماضيين كان A51 و A52 من أكثر هواتف سامسونج مبيعًا، لذلك هذا أمر طبيعي ان نجد تسريبات عن هاتف جديد ضمن هذه العائلة هو الـA53، هاتف سامسونج الجديد بالطبع نتوقع ان يتطور نوعًا ما عن العام الماضي والتسريبات تتجه اتجاه توقعاتنا طبعًا، ماذا نعرف؟

تسريبات Samsung Galaxy A53

تسريبات تشير الى ان الهاتف الجديد سيحمل معالجًا جديدًا من سامسونج هذه المرة، نعم لن يحمل معالج Snapdragon مثل A52 بل سيحمل معالج من Samsung هو معالج لم يُعلن عنه بعد Exynos 1200 ثماني النواة، على حسب التسريبات سرعته تصل الى 2.4GHz بحد أقصى، ولا حديث عن نسخة snapdragon من هذا الهاتف وفي الأغلب لن يكون هناك نسخة بمعالج من Qualcomm -ان تتذكر الـA51 كان بمعالج Exynos أيضًا- ولكن نحن في انتظار أي جديد، على سيرة باقي المواصفات فنتوقع ان يحمل نفس شاشة الـA52 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.5 بوصة تدعم معدل تحديث 120Hz، هذا بالطبع بالإضافة الى نفس تركيبة كاميرات هذا العام بتركيبة كاميرات رباعية تبدأ بمستشعر 64MP الأساسي مع كاميرا Ultrawide ثم كاميرات العمق والماكرو، سامسونج وجدت ان الماكينة تعمل بشكل معين فقررت ألا تغير شيء فيها.

سامسونج فقط تنوي ان تغير في الخلطة هذا العام في شيء بسيط فقط وهو ان تصدر الهاتف ببطارية أكبر، العام الماضي رأينا بطارية بسعة 4500mah، سامسونج تريد ان تصدر الهاتف ببطارية 5000mah في الأغلب بنفس سرعة الشحن الـ25Watt، بطارية أكبر مع معالج افضل هذا يعني عمر تشغيل أعلى، وبالفعل A52 كان يحقق نتائج جيدة فنستبشر الخير من Galaxy A53 كذلك، أخيرًا نتحدث عن نفس خيارات الذاكرة بذاكرة تخزين تبدأ من 128GB مع ذاكرة وصول عشوائية بسعة 6GB او 8GB، ولا أخبار عن ميعاد إطلاق الهاتف حتى الآن.

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