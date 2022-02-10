هذا ما لا تعرفه… إليك الفرق بين الرسائل النصية و iMessage

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 01:15 مساءً - كانت الرسائل النصية جزءًا من حياتنا لفترة طويلة، ولكن منذ ظهور الهواتف الذكية في الصورة، احتلت الرسائل النصية المقعد الخلفي واستحوذت على iMessages وWhatsApp وغيرها من الخدمات التي تستخدم الإنترنت.

وبينما يعد WhatsApp خيارًا شائعًا وشائعًا بشكل عام، فعندما يتعلق الأمر بمستخدمي iPhone ، فإن iMessage – خدمة المراسلة الفورية الخاصة بشركة Apple – تحظى بشعبية كبيرة.

كيف تختلف iMessages عن الرسائل النصية؟

أولاً وقبل كل شيء، تعمل iMessages فقط على أجهزة Apple مثل iPhone أو iPad أو iPod touch أو Mac بينما يمكن تبادل الرسائل النصية عبر أي جهاز.

لهذا السبب، تتزامن iMessages مع حساب iCloud الخاص بك مما يجعل من الممكن استردادها إذا فقدت هاتفك أو اشتريت واحدًا جديدًا، ومع ذلك ، لا يمكن استرداد الرسائل النصية.

تطبيق iMessage هو تطبيق الرسائل الافتراضي على جهاز iPhone الخاص بك والنصوص التي يتم تبادلها كما تظهر iMessages باللون الأزرق، بينما تظهر الرسائل النصية على نفس التطبيق باللون الأخضر.

ونظرًا لأن خدمة iMessage تستخدم بيانات الجوال أو اتصال الإنترنت، فهذا يعني أنك ستحتاج إلى اتصال ثابت. حيث أن الرسائل النصية لا تتطلب خطة بيانات أو اتصالاً بالإنترنت.

كل ما تحتاجه هو خطة رسائل مع شركة الاتصالات الخلوية الخاصة بك للرسائل النصية.

وعلاوة على ذلك، تأتي iMessages مع دعم الميزات التي لا توفرها الرسائل النصية، على سبيل المثال، من خلال iMessage ، يمكنك مشاركة موقعك والرد على الرسائل في الوقت الفعلي وغير ذلك الكثير.

هل يمكن لمستخدمي Android استخدام iMessage؟

لا يمكن لمستخدمي Android استخدام iMessages لأن هناك نظام تشفير من طرف إلى طرف في iMessage يؤمن الرسائل من الجهاز الذي يتم إرسالها عبر خوادم Apple إلى الجهاز الذي يستقبلها، علاوة على ذلك، يمكن الوصول إلى ميزات وتأثيرات iMessages حصريًا عن طريق الأجهزة التي تعمل بنظام iOS أو macOS أو iPadOS.

كيف يمكنني تمكين / تعطيل iMessage؟

لا يتم تمكين دعم iMessages بشكل افتراضي على iPhone. تحتاج إلى القيام بذلك يدويًا أثناء إعداد جهاز iPhone الخاص بك. اتبع الخطوات أدناه لتشغيل / إيقاف تشغيل iMessage:

على جهاز iPhone ، انتقل إلى “الإعدادات” وانقر على “الرسائل”.

في الخيارات التي تظهر أدناه، قم بتبديل مفتاح “iMessage”.

استخدم اسم مستخدم وكلمة مرور iCloud للتمكين

كيف أحصل على ألعاب iMessage على جهاز iPhone الخاص بي؟

على جهاز iPhone الخاص بك ، قم بإنشاء محادثة جديدة.

اضغط على أيقونة التطبيقات ، بجوار مربع نص iMessage على اليسار.

ستتمكن من رؤية قائمة الألعاب والتطبيقات والملصقات المتوافقة مع iMessage.

كيف يمكنني قراءة رسائل iMessage دون علم أحد؟

يمكنك تشغيل / إيقاف تشغيل خيار إيصالات القراءة في تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك. يمكنك القيام بذلك لجهات الاتصال الفردية عن طريق النقر على اسم جهة الاتصال المحددة أو حتى المجموعة ، ثم النقر على “معلومات” وأخيراً “تمكين / تعطيل” “إرسال إيصالات القراءة”.

هل يمكنني استرداد رسائل iMessage من iCloud؟

يمكن استرداد رسائل iMessages الخاصة بك على iPhone الخاص بك من خلال iCloud أو iTunes backup

كيف تعرف ما إذا كان لدى شخص ما رسالة iMessage؟

على جهاز iPhone الخاص بك ، افتح تطبيق الرسائل ، وقم بإنشاء رسالة جديدة واكتب اسم جهة الاتصال. إذا كان يستخدم iMessage ، فسيظهر اسمه باللون الأزرق.