شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايلون ماسك يساعد على استعادة الإنترنت فى تونغا من مهندسين فى ستارلينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل رئيس SpaceX Elon Musk فريقًا من مهندسي Starlink إلى جنوب المحيط الهادئ للمساعدة في إعادة تشغيل تونغا على الإنترنت بعد أن قطع ثوران بركاني مؤخرًا الكابل الوحيد الذي يربط الدولة الجزيرة بالإنترنت، وفقا لـ digitaltrend.

ومع استمرار إجراء إصلاحات للكابل البحري، واستمرار رغبة السكان في الاتصال بأحبائهم في الخارج، أجرى العديد من السياسيين في المنطقة مكالمات عامة يسألون ماسك عما إذا كان سيتمكن من استخدام أقمار ستارلينك الصناعية الخاصة به على الإنترنت لاستعادة اتصال الإنترنت فى تونغا بعد يناير 15 كارثة.

وأدى ذلك إلى تغريدة من Musk نفسه يطلب فيها من سكان تونغا "إخبارنا إذا كان من المهم أن ترسل SpaceX عبر محطات Starlink، وبعد فترة وجيزة انطلق عدد من مهندسي Starlink إلى دولة فيجي المجاورة لتونجا لبدء العمل في بناء محطة أرضية Starlink Gateway.

وجاءت أخبار تدخل ماسك المفيد عن طريق المدعي العام في فيجى أياز سيد خيوم ، الذى غرد هذا الأسبوع بأن سبيس إكس تعمل الآن على "إعادة ربط تونغا بالعالم".

وتم إطلاق خدمة الإنترنت Starlink التابعة لشركة SpaceX العام الماضي وتستخدم مجموعة متزايدة من الأقمار الصناعية بهدف نهائي هو توفير الاتصال بأي مكان على الأرض، مع التركيز بشكل خاص على المجتمعات المحرومة أو غير المخدومة في المواقع النائية، وتعد المحطات الأرضية جزءًا مهمًا من إعداد Starlink بينما يحتاج المستخدمون أنفسهم فقط إلى تثبيت طبق استقبال صغير لتوصيل أجهزتهم بالإنترنت.

ولا تزال إصلاحات الكابل، الذي يمتد لمسافة 500 ميل تحت المحيط الهادئ إلى فيجي مستمرة بعد أن أعاقه سوء الأحوال الجوية في وقت سابق من هذا الأسبوع منذ اندلاع البركان الذي تسبب في حدوث تسونامي، وهدم المنازل وخلف ثلاثة قتلى، وتمكنت حكومة تونغا من استعادة بعض اتصالات الهاتف لأولئك الذين يعيشون على الجزيرة الرئيسية، لكن Starlink يمكن أن تساعد في توصيل الإنترنت لأولئك الذين يعيشون في العديد من الأمة، الجزر الأصغر التي سيتعين عليها الانتظار لفترة أطول للعودة إلى الاتصال بالإنترنت.