شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إضافة الصور ومقاطع الفيديو من Google Drive إلى Google Photos والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عام 2020 ، أعلنت جوجل عن فصل Google Photos و Google Drive، وهذا يعني أن جميع الصور ومقاطع الفيديو التي تم تحميلها في Google Photos لن تظهر في Google Drive والعكس صحيح، حيث سيؤدي الاحتفاظ بجميع صورك في مكانها إلى إبقائها منظمة ، كما سيكون من الأسهل عليك العثور على صورك عندما تحتاج إليها.

لذلك ، إذا كنت ترغب أيضًا في الاحتفاظ بصورك منظمة وفي مكان واحد ، فإليك بعض المساعدة، يمكنك بسهولة نقل صورك من Google Drive إلى Google Photos ببضع نقرات، إليك كيفية القيام بذلك.

بعض المتطلبات الأساسية قبل البدء في نقل الصور.

- يجب أن تكون الصورة أكبر من 256 بكسل.

- يجب أن يكون نوع الملف .jpg أو .gif أو .webp أو .tiff أو .raw.

- إذا كنت تستخدم حساب Google في العمل أو المدرسة ، فسيتعين عليك التنزيل من Google Drive وإعادة التحميل إلى Google Photos.



اتبع هذه الخطوات البسيطة لنقل الصور من Google Drive إلى Google Photos اتبع هذه الخطوات البسيطة لنقل الصور من Google Drive إلى Google Photos 1. على جهاز الكمبيوتر، انتقل إلى photos.google.com.

2. الآن في الزاوية اليمنى العليا ، انقر فوق تحميل ، ثم انقر فوق Google Drive.

3. بعد ذلك ، ابحث عن الصور التي تريد نقلها وحددها.

4. الآن ، أخيرًا انقر فوق تحميل.