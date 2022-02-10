شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تستعد لإطلاق صاروخ صغير من سطح المريخ للأرض عام 2028 والان مع تفاصيل الخبر
وستكون هذه أول رحلة ذهاب وإياب روبوتية لإحضار عينات بأمان إلى الأرض، وخطوة نحو هبوط البشر على الكوكب الأحمر في 2030.
ونقلت ناسا تصورها في بعض الرسوم المتحركة الجديدة، حيث تقلع مركبة صعود المريخ (MAV)، وهي قاذفة خفيفة الوزن بقيمة 194 مليون دولار، من مركبة هبوط على سطح المريخ، وترسو بمركبة فضائية في مدار المريخ للعودة إلى الأرض.
ووصفت وكالة ناسا الرحلة، بأنها معلم رئيسي في هدف إرسال البشر إلى المريخ وإعادتهم إلى الأرض، ولعله منذ وصول المستكشف التابع لناسا إلى المريخ في فبراير 2021، كان المسبار المتجول يتدفق عبر فوهة جيزيرو لأخذ عينات من الصخور المختلفة.
ومنحت وكالة ناسا عقدًا لبناء مركبة صعود المريخ (MAV) بقيمة 194 مليون دولار إلى شركة لوكهيد مارتن للفضاء في ليتلتون بكولورادو.