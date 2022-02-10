شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: GTA V أصبحت ثاني أكثر الألعاب مبيعًا على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باعت Grand Theft Auto V حوالي 160 مليون نسخة منذ إصدارها، وهو إنجاز جعلها ثاني أفضل لعبة مبيعًا على الإطلاق ، وفقًا لأحدث عرض تقديمي للمستثمرين من Take Two Interactive ، التي تمتلك Rockstar Games.

وتحمل Minecraft تاج بيع أكبر عدد من النسخ لأي لعبة واحدة ، وهو رقم بلغ 200 مليون نسخة بحلول عام 2020، وفقًا لتقرير صادر عن Statista، وتعد Grand Theft Auto V هي لعبة واحدة ومع هذا العدد الكبير من المبيعات، فقد تنافست بالفعل وتجاوزت الامتيازات الراسخة مثل Assassin’s Creed.

ووفقًا لتقرير صادر عن Statista، بحلول نوفمبر 2020، باعت سلسلة Assassin’s Creed بالكامل ، باستثناء Valhalla فقط ، 155 مليون نسخة، وحتى بعد إضافة مبيعات Assassin’s Creed Valhalla إلى الامتياز ، فإن مبيعات GTA V قريبة للغاية من إجمالي مبيعات Assassin’s Creed.

وبعد معرفة أن GTA V وحدها باعت 160 مليون نسخة، ستشعر بالفضول لمعرفة عدد النسخ التي باعها امتياز GTA بأكمله، حسنًا ، لدى Take Two الأرقام الخاصة بذلك أيضًا، وفقًا لناشر ألعاب الفيديو، باعت سلسلة Grand Theft Auto بالكامل أكثر من 370 مليون وحدة.

وأكدت Rockstar Games في وقت سابق أن لعبة GTA جديدة قيد التطوير. أكد مطور ألعاب الفيديو ومقره الولايات المتحدة ذلك من خلال حسابه على Twitter. ذكرت Rockstar Games أيضًا في الموضوع أنها ستكشف قريبًا المزيد من التفاصيل حول اللعبة القادمة عبر موقعها الرسمي.

وبالنظر إلى مدى شعبية GTA V، فإن لعبة GTA التالية هي لعبة عالية المخاطر للناشر، بالمعنى الحرفي والمجازى، مع توقعات هائلة من المعجبين.