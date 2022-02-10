شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أصغر الكويكبات فى النظام الشمسى.. العلماء يكتشفون تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علماء الفلك، أن زوج من الصخور التي تدور حول الشمس هما أصغر الكويكبات في النظام الشمسي، الذين يقولون إنهم انفصلوا عن الصخور الأم قبل 300 عام فقط، ومن منظور كوني، هذا حديث جدًا، حيث أوضح فريق من مرصد لويل في فلاجستاف بأريزونا، أن معظم الصخور تعود إلى فجر النظام الشمسي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم اكتشاف زوج الكويكبات، المعروف باسم 2019 PR2 و 2019 QR6، باستخدام تلسكوب المسح Pan-STARRS1 في هاواي، مع تأكيد من مرصد لويل.

قال الفريق إن الاثنين انفصلا على الأرجح عن نفس الجسم الأكبر بكثير منذ حوالي 300 عام، مما يجعلهما أصغر "زوج كويكب" معروف بعشرة أضعاف.

ولعل أكبر الزوجين PR2، يبلغ عرضه أكثر من نصف ميل بقليل، والأصغر حوالي نصف هذا الحجم، وتوجد بين المريخ والمشتري في حزام الكويكبات الرئيسي.

قال علماء الفلك الذين يقفون وراء هذا الاكتشاف أنه من المرجح أن الجسمين، اللذين يفصل بينهما حاليًا حوالي نصف مليون ميل، وكانا ينجرفان تدريجياً عن بعضهما البعض منذ ذلك الحين.

ويُعتقد أن معظم الكويكبات قد تشكلت خلال السنوات الأولى من النظام، عندما كانت الكواكب تتشكل وتتفكك وتصطدم ببعضها البعض، وتقطن الغالبية في المنطقة الواقعة بين مداري المريخ والمشتري المعروفة باسم حزام الكويكبات الرئيسي.

أوضح الفريق أن هذين الاثنين يمران بالقرب من الأرض، مضيفًا أنهما لا يشكلان أي تهديد لكوكبنا.