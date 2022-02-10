شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تتعاون تايوان مع الاتحاد الأوروبي بشأن أشباه الموصلات؟..تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتقد حكومة تايوان أن هناك مجالًا "هائلاً" للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن أشباه الموصلات ، وذلك استجابة لخطط الاتحاد لتعزيز صناعة الرقائق الخاصة بها وخفض اعتمادها على الإمدادات الأمريكية والآسيوية.

تذكر خطة الاتحاد الأوروبي تايوان ، موطن أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم TSMC وغيرها من شركات أشباه الموصلات الرائدة ، باعتبارها واحدة من "الشركاء ذوي التفكير المماثل" الذين تود أوروبا العمل معهم.

الخطة التي تم الكشف عنها تدعو المفوضية الأوروبية إلى تخفيف قواعد التمويل لمصانع أشباه الموصلات المبتكرة ، وهي خطوة تأتي في الوقت الذي تسبب فيه نقص رقائق عالمي واختناقات في سلسلة التوريد في إحداث فوضى في العديد من الصناعات حسبما نقل موقع USNews نقلا عن رويترز.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية في بيان إنها مسرورة لرؤية الزخم القوي في التجارة الثنائية والاستثمار بين تايوان والاتحاد الأوروبي، ورحبت بالاتحاد الأوروبي الذي يولي أهمية كبيرة للجزيرة.

وهي مقتنعة بأنه "في حقبة ما بعد الوباء ، تتمتع تايوان والاتحاد الأوروبي بمساحة هائلة للتعاون في إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية مثل أشباه الموصلات، والتعافي الصناعي ، وتعزيز المرونة الديمقراطية".

وأضافت الوزارة أن تايوان ستعتمد على علاقاتها الودية مع الاتحاد الأوروبي لتعميق شراكتهما.

رفضت TSMC، التي قالت الشهر الماضي أنها لا تزال في المراحل الأولى من تقييم فاب محتمل في أوروبا، التعليق على تشريعات الرقائق الأوروبية، TSMC تنفق 12 مليار دولار على مصانع الرقائق في الولايات المتحدة.

في إحدى التجاعيد لطموحات الاتحاد الأوروبي، فشلت شركة GlobalWafers Co Ltd التايوانية هذا الشهر في محاولة استحواذ 4.35 مليار يورو (5 مليارات دولار) على شركة Sirtlonic الألمانية لصناعة الرقائق.