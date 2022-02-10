شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجلس الإشراف فى فيسبوك: يجب تشديد قواعد جمع المعلومات المتعلقة بعناوين المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجلس الإشراف في شركة فيس بوك في أول رأي استشاري بشأن السياسات إنه يجب ألا تسمح منصة Meta Platforms المالكة لفيسبوك للمستخدمين بمشاركة المعلومات السكنية الخاصة للأشخاص على منصاتها حتى عندما تكون المعلومات متاحة للجمهور.

كما أوصى مجلس الإدارة شركة Meta بإنشاء قناة اتصالات بحيث يمكن لمن يُدعون بضحايا الاستشارة الإلكترونية شرح قضاياهم للشركة بشكل أفضل، ويعد Doxxing هو الإصدار العام للمعلومات الحساسة التي تحدد هوية فرد أو مؤسسة، مثل عنوان المنزل أو رقم الهاتف، يمكن أن يؤدي إلى المضايقة أو المطاردة.

وتأثر المشاهير والأفراد من خلال مشاركة مثل هذه المعلومات ، مما يثير قضايا حول الخصوصية والمصلحة العامة والنشاط المدني، وذلك بحسب قضية رفيعة المستوى مؤخرًا.

وتم إنشاء مجلس الإشراف المستقل في Meta ، والذي يضم أكاديميين وخبراء حقوقيين ومحامين ، من قبل الشركة للحكم على شريحة صغيرة من الطعون الشائكة المتعلقة بالاعتدال في المحتوى، ولكن يمكنها أيضًا تقديم المشورة بشأن سياسات الموقع.

وفي العام الماضي ، طلبت Meta رأيًا استشاريًا بشأن السياسة من مجلس الإدارة بشأن متى يمكن نشر العناوين السكنية الخاصة والصور على Facebook و Instagram، وتنص القواعد الحالية للشركة على أنه يجب على المستخدمين عدم مشاركة "معلومات التعريف الشخصية عنك أو عن الآخرين" ولكن Meta قد تسمح بنشر محتوى مثل عنوان الشخص إذا تم اعتباره "متاحًا للجمهور".

قال مجلس الإدارة إن إرشادات Meta الداخلية لمراجعي المحتوى قالت إن المعلومات المنشورة من قبل خمسة منافذ إخبارية على الأقل أو المتاحة من خلال سجلات عامة مختلفة لا تعتبر خاصة، وقال مجلس الإدارة إنه يجب على Meta إزالة هذا الاستثناء ويجب أن يضمن تطبيق استثناءات المحتوى ذي الأهمية الإخبارية باستمرار.

وقالت أيضًا إن Meta يجب أن تسمح بالصور الخارجية للمساكن الخاصة عندما يكون العقار هو محور القصة الإخبارية ، ولكن ليس لتنظيم احتجاجات ضد السكان.