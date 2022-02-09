آبل تكشف عن نسخة اقتصادية من “ماك بوك برو”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 10:23 مساءً - كشفت تسريبات جديدة تتعلق بالجهاز المرتقب “ماك بوك برو” وتتنبأ بفقدانه لميزة هامة عند طرح نسخته المقبلة.

ووفق تقرير جديد للخبير الموثوق مارك جورمان، نشر عبر وكالة بلومبرج، فإن أبل تستعد للكشف عن نسخة اقتصادية من جهاز “ماك بوك برو”، ليحل محل طراز M1 الحالي الذي تم إطلاقه في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

مواصفات أبل “ماك بوك برو” المنتظر

غير أن هذا الجهاز، سيفتقد لعدد من الخواص الهامة التي ستفرق بينه وبين جهاز “ماك بوك برو” المطروح مؤخرا لعام 2021، أبرزها ستكون خاصية Touch Bar، وأيضا خاصية ProMotion.

كما سيشهد اختلافات في في الشاشة والمعالج مع طرحه بوحدة تخزين أقل.

وبحسب تقرير مارك جورمان، من المُحتمل أن يحتفظ جهاز Mac بشاشة LCD، مما يعني عدم وجود miniLED.

في الوقت نفسه، ذكر جورمان، أنه لن يتم تحديث جهاز MacBook Pro الاقتصادي فقط بشريحة M2، ولكن أيضًا جهاز iMac مقاس 24 بوصة، وجهاز Mac mini الاقتصادي، وMacBook Air الذي تم تجديده، ومن المقرر إطلاقه في وقت ما من هذا العام.

ومع انتهاء أبل تقريبا من انتقالها لمدة عامين من رقائق Intel إلى السيليكون الخاص بها، تستعد الشركة لإطلاق عدد قليل من أجهزة Mac الجديدة في عام 2022.

“ماك برو” بشريحة جديد.. خطة تطوير

وبعد عامين من عمل أبل على تطوير أجهزتها لتتماشى مع العمل برقاقات السيليكون الجديدة، حتى الآن الجهاز الوحيد الذي يفتقر لها هو “ماك برو”.

في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020، كانت بداية عهد شركة أبل بالانتقال إلى رقاقات السيليكون الخاص بها، ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كان Mac Pro سيتلقى شريحة M من أبل أم أنه سيبقى لفترة أطول يكتفي بطرحه بمعالج Intel.

وفي تقرير سابق لها، ذكرت وكالة “بلومبرج”، أن أبل تعمل على خطة لتطوير ماك برو، يطرح بشكل جديد كليا، ويحتوي على 40 كور، مع شريحة ذات نواة تدعم خيارات GPU.

ووفق أحد التسريبات لعدد من الخبراء، من المقرر أن يأتي جهاز Mac Pro المعاد تصميمه، بمسمى تسويقي جديد يرمز له بـJade 2C-Die و Jade 4C-Die.

وهذه النسخة المتطورة من الجهاز، ستدعم 20 أو 40 نواة أساسية للحوسبة، مكونة من 16 نواة عالية الأداء أو 32 نواة عالية الأداء وأربعة أو ثمانية نوى عالية الكفاءة.

ذلك بالإضافة لرقائق جديدة، إما 64 نواة أو 128 نواة للرسومات، حيث ستحل رقائق الرسومات المتطورة، محل الأجزاء التي تصنعها الآن شركة Advanced Micro Devices Inc.

التصميم

وحسب خطة تطوير أبل لأجهزة ماك برو، يفيد تقرير بلومبرج إلى أن جهاز ماك برو القادم سيكون أصغر حجما مقارنة بالنسخ السابقة منه.

مع طرح جهاز Mac mini جديد، وiMac Pro بشاشة كبيرة، ذلك بحسب معلومات الخبير الموثوق “مارك جورمان”.

شاشة Pro Display XDR

وسيكون لشاشة Pro Display XDR الخاصة بأجهزة ماك برو، نصيب من التطوير أيضا، وذلك بحسب تقرير لموقع “ناين تو فايف ماك”.

الذي ذكر في تقرير سابق، أن أبل تعمل على شاشة خارجية جديدة بشريحة A13 مُخصّصة وأيضًا المحرك العصبي Neural Engine.

وبحسب “ناين تو فايف ماك”، يتم تطوير الشاشة الجديدة تحت مسمى رمزي J327، ستحتوي هذه الشاشة على SoC من صنع أبل، وهي الآن شريحة A13 Bionic المستخدمة في إصدارات iPhone 11.