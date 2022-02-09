تحديثات جديدة “طال انتظارها” من تطبيق Signal

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - فبراير - 2022 8:16 مساءً

كشف تطبيق الرسائل الفورية المشفر الشهير Signal، عن ميزة جديدة طالما ترقبها المستخدمين.

وأضيفت للتطبيق وفق آخر تحديث له، هي القدرة على تغيير رقم الهاتف المسجل دون فقدان المحادثات الحالية.

ونظرًا لأن جميع محادثات Signal مشفرة من طرف إلى طرف، فإن التطبيق يربط محادثات المستخدم برقم هاتفه، مما يعني أن الدردشات غير متزامنة.

تحديثات جديدة على تطبيق singnal

وكان ذلك يعوق الاحتفاظ بالرسائل والمحادثات القديمة اذا قام المستخدم بتغيير رقم هاتفه على مختلف أنظمة تشغيل الهواتف، سواء ios أو أندرويد.

مع آخر تحديث لتطبيق Signal، يتيح تطبيق الرسائل والدردشات الفورية طريقة جديدة للسماح للمستخدمين بتحديث أرقام هواتفهم دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد وفقدان المحادثات.

والميزة ستسمح لمستخدمي تطبيق singnal الاحتفاظ بملفاتهم الشخصية وجميع رسائلهم ومجموعاتهم الحالية على أجهزتهم المحمولة، مع إتاحة الوصول إليهم على رقم هاتفهم الجديد.

وكشفت أبل عن مسمى الخاصية الجديدة لتفعليها عبر التطبيق، وتحمل مسمى تسويقي “Change Number”.

وتتطلب الميزة لتطبيقها، أن تكون أجهزة هواتف أبل معدمة بإصدار Signal 5.27.1 على iOS أو الإصدار 5.30.6 على Android.