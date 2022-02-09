فيديو.. أوبو تكشف عن ساعة ذكية مقاومة للماء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

كشفت شركة أوبو عن ساعتها الذكية Watch Free الجديدة، التي تمتاز بمقاومة الماء.

وأوضحت أوبو الصينية أن ساعتها الذكية الجديدة تمتاز بشاشة AMOLED قياس 1.64 بوصة وبدقة وضوح 280 x 456 بيكسل وتعرض 16.7 مليون لون مع تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بشكل كامل، كما تم تغطية الشاشة بطبقة زجاج مقاوم للخدش.

واعتمدت أوبو في ساعتها الذكية الجديدة على مستشعر بصري لقياس معدل نبضات القلب ونسبة تشبع الأكسجين في الدم وتتبع خصائص النوم، وتدعم الساعة الذكية الجديدة أكثر من 100 وضع رياضي بغض النظر عن نوع التمارين الرياضية، كما تقوم الساعة الذكية بمتابعة التمرين بدقة.

وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى أسبوعين، ويكفي شحن البطارية لمدة 5 دقائق لكي تعمل لمدة يوم كامل، وتتوافر الساعة الذكية الجديدة في موديل باللون الأسود وموديل باللون الذهبي.

إصدار جديد

وقبل ايام أعلنت أوبو عن إصدار الجديد من هاتفها Oppo Find X5 Pro والذي تعول عليه الشركة لسد الفجوة التي خلفتها هواوي في سوق الهواتف الذكية، خاصة في أوروبا، حيث يصل سعر الهاتف لنحو 1150 دولارا.

ويأتي Oppo Find X5 Pro بشاشة من نوع AMOLED قائمة على LTPO بحجم 6.7 إنشات مع حواف جانبية مستديرة. وتدعم اللوحة 10 بت HDR وتوفر معدل تحديث ديناميكي يصل إلى 120 هرتز بحسب موقع AIT التقني.

وتبلغ دقة اللوحة 3216×1440 بكسل ويوجد غطاء للشاشة مصنوع من زجاج Corning Gorilla Victus. كما يوجد قارئ بصمات الأصابع المدمج أسفل الشاشة.

خاتم ذكي

وحصلت شركة “أوبو” عملاق الصناعات التكنولوجية نهاية العام الماضي على براءة اختراع خاتم ذكي جديد ليكون إضافة لنظاراتها الذكية التي أعلنت عنها خلال نفس الفترة.

وقال موقع “gizmochina” إن ابتكار أوبو لخاتمها الذكي الجديد يعد التطور الطبيعي للصناعات التكنولوجية، بعد أن بدأ البشر بالخادم العملاق، ثم الكمبيوتر، ثم الهاتف الذكي، ثم الساعة الذكية، حان الآن وقت تقديم تكنولوجيا أكثر دقة في شكل خاتم ذكي حول إصبع المستخدم.