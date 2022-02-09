“Tap to Pay”.. خدمة جديدة من أبل للدفع عبر آيفون

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

على غرار شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، سمحت شركة أبل الأمريكية أمس الثلاثاء للتجار بميزة الدفع عن طريق هاتف “آيفون” المحمول.

وأعلنت شركة أبل عملاقة صناعة التكنولوجيا الأمريكية، مساء الثلاثاء، أن التجار الأمريكيين سيتمكنون من استخدام هواتف “آيفون” كآلية للدفع من دون الحاجة إلى معدات إضافية، في خطوة يُرتقب البدء بتطبيقها خلال الربيع من شأنها تعزيز موقع الهواتف التابعة للمجموعة الأمريكية العملاقة في قطاع الدفع عبر الأجهزة المحمولة الآخذ في التوسع.

وحتى الآن، لا تقدم أبل خدمات الدفع سوى للمشترين عبر تطبيق Apple Pay. ولقبول المدفوعات من طريق أجهزة آيفون، كان على التاجر أن يجهزها بقطع خارجية تبيعها شركات أخرى.

مع ذلك، من الواضح أن المجموعة العملاقة لا تنوي تحويل نفسها إلى شركة للمدفوعات، وستواصل الاستعانة بمنصات تابعة لجهات خارجية، مثل Stripe التي ستصبح الشريك الأول لشركة أبل في هذه الخدمة التجارية الجديدة المسماة “Tap to Pay”.

بطاقات لا تلامسية

بالإضافة إلى المدفوعات من خلال Apple Pay، سيتمكن التجار أيضا من قبول الدفع باستخدام بطاقات لا تلامسية من خلال جهاز “آيفون” بسيط، وفق بيان نشرته المجموعة الثلاثاء.

وأشارت “أبل” إلى أنها ستتعاون مع المشغلين الرئيسيين لبطاقات الائتمان Mastercard وVisa وAmerican Express وDiscover.

وليست “أبل” أول مجموعة تحوّل هاتفها الذكي الرائد إلى آلية للدفع من دون معدات إضافية. فقد أطلقت شركة سامسونج (Samsung) الكورية الجنوبية خطوة مشابهة في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وتقدر القيمة السوقية لشركة أبل بنحو 2.85 تريليون دولار، ويقدر سعر السهم بقيمة 174.83 دولار بحسب مؤشر بورصة ناسداك الأمريكية.