“بشكل غير تقليدي”.. سامسونغ تكشف عن هاتفها الجديد Galaxy S22

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 9 - فبراير - 2022 7:22 مساءً

قدمت شركة سامسونج الكورية الجنوبية هاتفها الجديد Samsung Galaxy S22 بشكل غير تقليدي يجمع بين الكوميديا والذكاء الترويجي.

وفي مؤتمرها الذين انطلق قبل قليل Samsung Unpacked 2022 قدمت سامسونج هاتفها Samsung Galaxy S22 لأول مرة ضمن عرض سينمائي يحكي قصة تقديم هذا الهاتف على أنه أغلى هدية للملوك.



وفي التقديم المذهل وغير التقليدي (والذي يفترض أنه تم قبل مئات السنين)، تم عرض مزايا الهاتف الجديد وإمكانياته ومواصفاته.

هاتف Samsung Galaxy S22

سيكون Samsung Galaxy S22 و”إخوته” بالطبع نجم العرض، ومن المحتمل معرفة كل شيء تقريبًا عنه، وذلك بفضل العديد من التسريبات.

يُعتقد أن S22 القياسي يحتوي على شاشة مسطحة مقاس 6.1 بوصة بدقة 1080 × 2340 AMOLED مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وظهر زجاجي، لكن بتصميم مشابه لجهاز Samsung Galaxy S21، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا عريضة للغاية بدقة 12 ميجابكسل، وصورة مقربة بدقة 10 ميجابكسل (تقدم تقريبا بصريا 3x).

قد تحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل في فتحة ثقب.

وقد تأتي ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، ويُعتقد أن هناك مساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت. ومن المرجح أن تتضمن ألوان Galaxy S22 الأبيض والأسود والذهبي الوردي والأخضر.

هناك تصور مسبق أيضًا عن السعر، والذي من المرجح أن يكون هو نفسه أو مشابهًا جدًا لسعر هاتف Samsung Galaxy S21 (الذي بدأ بـ 799 دولارًا)، في حين أن تاريخ الإصدار الفعلي للهاتف قد يكون 11 مارس، مع فتح باب الطلبات المسبقة في 9 فبراير.