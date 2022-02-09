شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 تغييرات ضخمة على واتساب قريبا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط "واتساب" لموجة من التغييرات الكبيرة لعام 2022 لإرضاء مستخدميها البالغ عددهم ملياري مستخدم، ولا تزال معظم الميزات الجديدة قيد التطوير، ويقدم لنا برنامج اختبار عملاق التكنولوجيا لمحة سريعة عما يمكن توقعه.

تحسينات "واتساب" الصوتية

الملاحظات الصوتية هي واحدة من أكثر ميزات واتساب فائدة ، خاصة لتلك الحكايات الطويلة التي لا يمكن أن تزعجك كتابتها.

لكن المكالمات والمقاطعات الأخرى يمكن أن تدمر بسهولة الخطاب المطول، مما يجبرك على إعادة التشغيل بشكل مزعج.

يبدو أن WhatsApp قد لاحظ ذلك ويعمل على إيجاد طريقة لجعلها مشكلة من الماضي.

وفقًا لمختبري الإصدارات التجريبية ، هناك أداة للإيقاف المؤقت والاستئناف التي تشتد الحاجة إليها في الطريق حسبما نقل تقرير لموقع ذى صن.

ستكون هناك أيضًا القدرة على معاينة التسجيل الخاص بك قبل الضغط على زر الإرسال.

نقل محادثات WhatsApp بين iOS و Android

يعد التبديل بين iOS و Android بمثابة أزمة لدى البعض، فنقل محادثات واتساب يمثل مشكلة على مستوى جديد تمامًا ويبدو أن الشركة تعمل على حلها.

ردود الفعل على WhatsApp

تعد القدرة على إبداء الإعجاب برسالة على تطبيقات أخرى مثل Facebook Messenger مفيدة حقًا في التعرف على شيء ما بسرعة دون الانغماس في محادثة أكبر.

ويبدو أن واتساب سيسمح لك قريبًا بترك ردود أفعال، وفقًا للقطات المسربة، ستكون التفاعلات المتاحة هي نفسها الموجودة علي مسينجر.

يتضمن ذلك إبهامًا لأعلى، وقلبًا، ورمزًا تعبيريًا ضاحكًا، ورمزًا تعبيريًا مفاجئًا، ورمزًا تعبيريًا حزينًا ، وأيدي الشكر.

تحسين أمن WhatsApp

مع انتشار عمليات الاحتيال تعمل واتساب على تعزيز أمن المستخدمين.

بالنسبة لأي شخص يستخدم WhatsApp Web ، سيكون هذا مفيدًا بشكل خاص.

تعمل الشركة على طريقة تتيح للمستخدمين تمكين أو تعطيل التحقق من خطوتين من الويب ، حتى تتمكن من إدارة الوصول إلى WhatsApp الخاص بك.