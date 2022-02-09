شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ميتا" تتيح ميزة زيادة مدة الرسائل الصوتية عبر ماسنجر لـ30 دقيقة وتقسيم المدفوعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت "ميتا"، اليوم الأربعاء، إطلاق ميزة (Split Payments) أي تقسيم المدفوعات عبر تطبيق ماسنجر (Messenger) لكل شخص في الولايات المتحدة يستخدم هاتف يعمل بنظام آي أو إس أو أندرويد.

وقدمت "ميتا" شرحًا عبر المدونة الخاصة بها اليوم، حول آلية تقسيم المدفوعات عبر الضغط على أيقونة (+) في الدردشة الجماعية وتحديد علامة تبويب المدفوعات، ثم الضغط على زر البدء.



وبذلك يتمكن المستخدم من تقسيم فاتورته بالتساوى أو تخصيص المبلغ الذي يدين به كل شخص، بعد ذلك تتم عملية تأكيد تفاصيل الدفع وإرسالها.



كما أعلنت "ميتا"، إطلاق عناصر تحكم جديدة في تسجيل الرسائل الصوتية.



وأوضحت "ميتا"، في منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم، أن العناصر الجديدة تتضمن إيقاف رسالة صوتية مؤقتًا أو معاينتها أو حذفها أو متابعة تسجيلها قبل إرسالها، لافتة إلى أنها تعمل على زيادة مدة الرسائل الصوتية من دقيقة واحدة إلى 30 دقيقة.



كما أعلنت ميتا عن إرسال رسائل تختفي مع وضع "فانيش" بعد رؤيتها. وإذا لم تتمكن من العثور على الكلمات الصحيحة، فيمكنك أيضًا إرسال الميمات المختفية أو ملفات (GIF) أو الملصقات أو ردود الفعل.



وقالت ميتا: "لتشغيل وضع فانيش، افتح دردشة موجودة على هاتفك المحمول واسحب لأعلى".