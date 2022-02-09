شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من تطبيق سيجنال.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تطبيق التراسل الفوري "سيجنال" ميزة جديدة تسمح لمستخدميه تبديل أرقام الهواتف عبر حساباتهم، ‏من دون فقدان جميع الدردشات والمجموعات والرسائل الموجودة حسبما نقلت البيان الإماراتية.

ومن أجل إضافة الرقم الجديد، يجب أن يكون للمستخدم حق الوصول إلى كل من رقم هاتفه القديم والجديد لتأكيد التغيير، بعد ذلك التوجه إلى خيار "تغيير رقم الهاتف" الجديد والموجود ضمن إعدادات حساب "سيجنال"، حيث سيُطلب منه إدخال الرقمين القديم والجديد، أما الخطوة الثالثة والأخيرة فستتمثل في اتباع إرشادات "سيجنال" الاعتيادية الخاصة بإعداد رقم هاتف بأحد حساباته، بحسب "سبوتنيك".

وبمجرد تحديث الرقم بنجاح، سترى جهات الاتصال التي كنت تدردش معها في "سيجنال" رسالة جديدة مضمنة في سلسلة محادثاتك، والتي تشير إلى أنك غيرت رقم هاتفك، بالإضافة إلى رابط مفيد لتحديث بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك، وفقا لتلك الخطوة.

ويؤكد تطبيق "سيجنال" بشكل حاسم أن مستخدميه لن يفقدوا سلسلة محادثاتهم الحالية أو المجموعات المشتركين فيها.