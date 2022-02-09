تحديث جوجل كروم الجديد يجلب شعارًا جديدًا ومزايا أخرى – اصدار رقم 98

متصفح جوجل كروم يحصل على تحديث جديد يحمل ولأول مرة منذ فترة طويلة على تصميم جديد للشعار الخاص به، لم تغيره جوجل منذ عام 2014 تقريبًا، الإصدار الجديد يحمل رقم 98.0.4758.81 ويحمل عدة تحديثات جديدة، جزء كبير منها كان متاحًا على مدى ضيق من المستخدمين، قبل ان يصل لكل المستخدمين، سنتحدث في هذا الخبر سريعًا عن الجديد في إصدار كروم الأخير والمزايا التي تتوقعها منه.

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شعار جوجل كروم الجديد

الشعار الجديد هو الشعار القديم نفسه لكن بتعديلات بسيطة، جوجل قامت بتغيير ألوان الشعار نوعًا ما الى الوان زاهية بشكل أكبر، من ثم قامت بإلغاء الظلال التي كانت تغطي شعار التطبيق بين أجزائه، وقامت بتكبير الدائرة الزرقاء في منتصف الشعار، فقط هذه هي التغييرات لا يوجد تغييرات عديدة، نعم هذا هو الشعار الجديد الذي يُعد اول تحديث للشعار منذ عام 2014، تحديثات شعارات التطبيقات من الأمور المهمة ولا يجب ان تكون تحديثات جوهرية بل هي مجرد Refresh للقديم فحسب.

تحديثات اخرى في جوجل كروم

مشاركة الصفحات السهل

الآن صار يمكنك مشاركة صفحات الويب بكل سهولة، هناك زر مشاركة موجود بشريط العنوان في كل صفحة يمكنك منه مشاركتها، سواء عن طريق نسخ الرابط او ارسال الصفحة الى أحد أجهزتك الذكية كالهاتف والتابلت، او عن طريق انشاء QR Code مخصص لهذه الصفحة، غير انه يمكنك مشاركة الصفحة كرابط على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أيضًا بسهولة كبيرة من خلال علامة المشاركة نفسها، وبعض الصفحات صارت تدعم مشاركة الصفحة بلقطة للشاشة.

Google Chrome Profiles

ميزة وصلت للعديد من المستخدمين مبكرًا لكنها لم تصل الى كل المستخدمين الا في وقت قريب جدًا وهي ميزة وجود أكثر من مستخدم لجوجل كروم، الفكرة هنا ان تسجل أكثر من حساب على التطبيق نفسه، كل حساب لكل شخص يستعمل المتصفح، او ان تنشأ مستخدم خاص بالعمل وآخر للبيت، كل User له اضافاته المختلفة وله البيانات الخاصة به كذلك، وجود ملف شخصي منفصل للاستعمال اليومي، ميزة موجودة منذ فترة لكنها وصلت لكل المستخدمين الآن.

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