شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة (VMTD) الجديدة من جوجل للكشف عن تعدين العملات المشفرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Google Cloud عن ميزة أمان جديدة ستساعد في اكتشاف تعدين العملات المشفرة في الأجهزة الافتراضية (VMs)، حيث يعد تعدين العملات المشفرة عن طريق استغلال موارد الحوسبة نشاطًا إلكترونيًا ضارًا شائعًا ووفقًا لـ Google، تشكل هذه الهجمات 86٪ من التهديدات الإلكترونية على النظام الأساسي السحابي العام.

ويُطلق على الميزة الجديدة اسم Virtual Machine Threat Detection (VMTD) وقد تم طرحها لعملاء Google Cloud's Security Command Center Premium، كمعاينة عامة، كما قالت Google في منشور مدونة.

وتم تصميم VMTD لاكتشاف التهديدات الإلكترونية مثل البرامج الضارة لتعدين العملات المشفرة على الأجهزة الافتراضية التي تعمل داخل Google Cloud بمساعدة "فحص الذاكرة بدون وكيل".

وقالت الشركة إن VMTD لن تحتاج إلى أي وكيل برمجيات إضافي لاكتشاف أنشطة تعدين العملات المشفرة في الأجهزة الافتراضية، باستخدام أمان نقطة النهاية التقليدية، يتم نشر وكلاء البرامج داخل جهاز ظاهري ضيف لاكتشاف التهديدات.

لكن Google قالت إنها أرادت من خلال Compute Engine أن تكون قادرة على اكتشاف التهديدات السيبرانية مثل البرامج الضارة للتعدين المشفر دون استخدام أي وكيل برمجيات.

وذكرت الشركة أيضًا الدافع وراء مسح الذاكرة بدون وكيل. بدون وكيل برمجيات، سيؤدي ذلك إلى "تأثير أقل على الأداء، وعبء تشغيلي أقل لنشر الوكيل وإدارته، وتعريض سطح هجوم أقل للخصوم المحتملين"، كما قالت Google Cloud في منشورها على المدونة.

وأضافت Google Cloud أنها "يمكن أن تعمل على أداة Hypervisor - البرنامج الذي يعمل أسفل الأجهزة الافتراضية لعملائنا وينظمها - ليشمل اكتشاف التهديدات العالمي تقريبًا ويصعب التلاعب به."

وسيتم توسيع ميزة "اكتشاف تهديدات الأجهزة الظاهرية" في Google Cloud لتشمل إمكانات أخرى في الأشهر المقبلة.