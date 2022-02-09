شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقعات بوصول M2 MacBook Pro أوائل مارس المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر المزيد من التفاصيل حول جهاز MacBook Pro للمبتدئين من Apple، والذي من المتوقع أن يحتوي على شريحة M2 محدثة بعد أن قدمت شركة Cupertino، عملاق التكنولوجيا في كاليفورنيا السيليكون M1 الخاص بها في عام 2020، وفقا لتقرير digitaltrend.

وادعى مراسل بلومبرج مارك جورمان مؤخرًا أن شريحة M2 ستصل إلى جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة في وقت لاحق من هذا العام، حيث تشير أحدث التقارير من DigiTimes إلى أن جهاز MacBook Pro الجديد قد يتم الإعلان عنه في "أوائل مارس".

وتدعي Digitimes أيضًا أن شركاء سلسلة التوريد في Apple قد حافظوا على جداول إنتاجهم طوال العام القمري الجديد الأسبوع الماضى استعدادًا لحدث الإطلاق القادم.

وقام Gurman أيضًا بالتكبير في تاريخ 8 مارس لحدث الربيع الافتراضي لشركة Apple ، والذي قد لا يشمل فقط الكشف عن M2 MacBook Pro ولكن أيضًا جهاز iPhone SE 5G منخفض التكلفة وiPad جديد.

وإذا كان هذا دقيقًا، فقد تتطلع Apple إلى الحصول على M2 MacBook Pro على أرفف المتاجر في وقت قريب جدًا بعد الإعلان عنه كما حدث مع طرازي M1 Pro و M1 Max MacBook Pro اللذين تم الكشف عنهما في الخريف الماضي.

ويقال أيضًا أن شركة Apple تعمل على ما يصل إلى أربعة أجهزة حوسبة M2 أخرى، والتي قد يتم إصدارها لاحقًا في عام 2022، بالإضافة إلى M2 MacBook Pro وقد تطلق العلامة التجارية MacBook Air ، وهو جهاز MacBook Pro بحجم 13 بوصة للمبتدئين، جهاز iMac مقاس 24 بوصة وجهاز Mac mini للمبتدئين.

ونظرًا لوصف Gurman لجهاز M2 MacBook Pro المحتمل الآخر، فليس لدينا حاليًا فكرة عن حجم الطراز القادم، وجهاز MacBook Pro الحالى الذى يعمل بشرائح M1 Pro و M1 Pro Max هما طرازا 14 بوصة و16 بوصة، على سبيل المثال.

ويقترح البعض أن المتغيرات المختلفة لحجم العرض وجودة المعالج والنحافة قد تصبح مربكة للمستهلكين الذين يتطلعون إلى مزج القيمة بسعر معقول، وفى الوقت الحالى لا يوجد أي تحديد للمكان الذي سيتناسب فيه جهاز M2 MacBook Pro مع هيكل منتجات Apple أو ما إذا كان ينبغى علينا الاستعداد للتجديد.

وخارج M2 Chip ، يدعى Gurman أن Apple قد تتخلص من Touch Bar للأبد في هذا الطراز من MacBook Pro، ولكن لا يزال ليس لديها خطط فورية لجلب Face ID إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها.