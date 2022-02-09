بفارق كبير... السومرية في صدارة المصادر العراقية على منصّة نبض!

ولهذا الغرض تستخدم أحدث التقنيات وتواكب التطورات التكنولوجية والرقمية كافّة.

في هذا الإطار، تتعاون الخليج 365 منذ أكثر من 5 سنوات مع تطبيق نبض الإخباري وتتصدّر قائمة عدد متابعي الوكالات الإخبارية في المصادر العراقية" فيه بـ1254119 متابعًا وبفارق كبير عن المرتبة التي تليها.



وتجدر الإشارة إلى ان أكثر من ٤٠ مليون شخص يستخدمون تطبيق نبض لمتابعة آخر الأخبار لحظة بلحظة، من المصادر الإخبارية المفضلة والتي يتجاوز عددها الـ2000 من الشرق الأوسط والعالم.

ولمعرفة مزيد من التفاصيل، كان لنا حديث مع الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في "نبض" مازن سنجر الذي أكّد لنا أن "المعايير المتبعة في إضافة أي من المصادر الإخبارية في منصة نبض تستند إلى المصداقية التي يتمتع بها المصدر، الإضافة النوعية التي سوف يقدمها المصدر لمستخدمي قراء منصة نبض، المهنية والجودة في صياغة المحتوى المقدم للقراء بالإضافة إلى مدى الانتشار الذي حققه المصدر وكيفية تقييم متابعيه.

ولدى سؤاله عن سبب تصدّر الخليج 365 لقائمة المصادر العراقية على التطبيق، نوّه بأن قناة السومرية هي من أرقى المصادر العراقية والعربية.

وأشار إلى أن منصة نبض كانت حريصة دائمًا على بناء شراكة إستراتيجية لتقديم الأفضل للقراء العرب وبالأخص الجمهور العراقي ولما كانت السومرية من أوائل المرحبين في هذه الشراكة، جاءت الترجمة أو النتيجة بتصدّرها قائمة المصادر العراقية في منصة نبض باستحقاق و جدارة.