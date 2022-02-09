شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوتات توصيل المطاعم Coco تتجه إلى مدن أكثر فى الولايات المتحدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كوكو "Coco" هى شركة تقدم توصيلات الطعام بواسطة جهاز التحكم عن بعد -إنسان آلى-، وقد توسعت خارج قاعدتها الرئيسية فى لوس أنجلوس للمرة الأولى، وفقا لتقرير engadged.

والخدمة متاحة الآن في أوستن حيث تبدأ في طرحها على الصعيد الوطني، وتخطط Coco لإحضار الروبوتات الخاصة بها إلى دالاس وهيوستن وميامي في الأشهر القليلة المقبلة.

وتقول الشركة إن خدمتها، التي ظهرت لأول مرة في عام 2020 لديها الآن المئات من روبوتات التوصيل في شوارع لوس أنجلوس، والتى تغطى جميع الأحياء الرئيسية في المدينة.

وتدعى Coco أنها تقلل التكاليف وتوصيل الطعام للعملاء أسرع بنسبة 30% من الطرق التقليدية بمعدل توصيل في الوقت المحدد بنسبة 97%.

ودخلت فى شراكة مع 10 مطاعم وسلاسل في أوستن فى البداية، وستقدم توصيلات في أحياء لامار الجنوبية، والكونغرس الجنوبي، وجنوب أوستن، ووسط المدينة، ونورثسايد، ونورث لوب، ودومين من القفز.

وخدمات توصيل الروبوت الأخرى - مثل ياندكس وخدمة الروبوتات(قسم سابق من Postmates) ونورو- تبنوا نهج القيادة الذاتية، ومن ناحية أخرى فإن روبوتات Coco هى كذلك خاضع للسيطرة من قبل موظفين يعملون من المنزل.