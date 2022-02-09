شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ميتا" تستضيف فاعلية بناء العالم الافتراضى الكامل مع الذكاء الاصطناعى 23 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة ميتا، إن الشركة ستستضيف فاعلية "بناء العالم الافتراضي الكامل مع الذكاء الاصطناعي"، يوم 23 فبراير الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

خلال هذا الحدث الافتراضي الذي سيتم بثه على صفحة Meta للذكاء الاصطناعي على فيسبوك، سيستمع المشاركون إلى متحدثين من بينهم مارك زوكربيرج، جيروم بيسنتي نائب رئيس الذكاء الاصطناعي على المنصة، وبعض كبار المسؤولين جويل بيناو، ويان ليكون، يناقشون دور الذكاء الاصطناعي في بناء العالم الافتراضي الكامل وكيف يقود الذكاء الاصطناعي التقدم للوصول بنا إلى تحقيقه.

يناقش الحدث 4 موضوعات هامة وهي:

• الاختراقات العلمية للتعلم تحت الإشراف الذاتي.

• قيادة الإدماج من خلال المخاطبة والترجمة.

• إعادة تعريف واقعك من خلال الإبداع ومساعدي الغد.

• العلوم المفتوحة والابتكار المسئول.