تكنولوجيا: ميزة "Tap to Pay" من Apple ستسمح لأجهزة iPhone بقبول المدفوعات بدون تلامس

القاهرة - سامية سيد - كشفت Apple عن ميزة Tap to Pay على iPhone، وهى ميزة قادمة ستسمح للشركات بقبول المدفوعات فقط عن طريق الهواتف المحمولة (وساعة Apple Watch )، ولن تحتاج المتاجر إلى أجهزة دونجل أو محطات طرفية أو أجهزة أخرى لأخذ أموالك، وفقا لتقرير engadged.

وتتطلب هذه التقنية جهاز iPhone XS أو إصدارًا أحدث، ولا عجب في أنها تدعم Apple Pay لكنها ستعمل أيضًا مع محافظ رقمية أخرى ، ومنصات دفع تابعة لجهات خارجية، وبطاقات ائتمان وبطاقات خصم بدون اتصال.

ويخطط Stripe بالفعل لتقديم Tap to Pay على iPhone لعملاء الأعمال بما فى ذلك تطبيق Shopify's Point of Sale، وفى الربيع قالت شركة آبل إن المنصات والتطبيقات الأخرى ستصدر لاحقًا في عام 2022، مع إصدار تجريبي لنظام iOS في المستقبل يمنح المطورين الفرصة الأولى لتطبيق Tap to Pay.

وستكون التقنية متاحة في البداية في الولايات المتحدة، لكنها ستعمل مع بطاقات الدفع الشائعة من American Express و Discover وMastercard وVisa، وستدعم متاجر آبل الأمريكية ميزة Tap to Pay على iPhone فى وقت لاحق من العام.

وتعد Apple بنفس مستويات الخصوصية والأمان التي تحصل عليها عادةً من خلال وظيفة الضغط للدفع ، بما في ذلك المعاملات المشفرة، ولا تعرف الشركة من يقوم بالشراء أو ما الذى تشتريه.

وهذه ليست خطوة مفاجئة، واشترت شركة Apple Mobeewave فى عام 2020 مع تلميح غير دقيق إلى أنها ستستخدم الشركة الكندية الناشئة لتحويل أجهزة iPhone إلى محطات دفع.

ويعزز هذا أيضًا إستراتيجية المدفوعات المتنامية من Apple والتى تشمل أيضًا Apple Pay و Apple Pay Cash وApple Card ، كما إنها أيضًا ضربة محتملة ضد Android - نظريًا، وستكون المتاجر التى تتبنى نظام دفع قائم على iPhone أقل ملاءمة قليلاً لعملاء Android.

ومن الآمن افتراض أن هذا سيشكل مشكلة للشركات التى ازدهرت على أجهزة الدفع القائمة على الهاتف، مثل العلامة التجارية Block's Square، بينما تعتمد هذه الشركات فى كثير من الأحيان على خدماتها للحصول على الدخل أكثر من الأجهزة، فقد يتعين عليها دعم ميزة Apple الجديدة فى تطبيقاتها لتظل قادرة على المنافسة.